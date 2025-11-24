Las manifestaciones de este lunes 24 de noviembre provocaron un caos prolongado en la Calle 26, donde los bloqueos se extendieron por los carriles mixtos y también frenaron la operación de TransMilenio. La jornada dejó estaciones sin servicio, rutas suspendidas y un tráfico prácticamente detenido en uno de los corredores más importantes de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Caos en calle 26 (Bogotá) por protestas: tanqueta se metió en contravía con rumbo a la U. Nacional)

En medio de las concentraciones, un grupo de manifestantes arremetió contra la sede de la Secretaría Distrital de Educación, ubicada en la Avenida El Dorado con carrera 66.

Ese acto de vandalismo se registró durante la protesta en contra de la elección de José Lizcano como nuevo rector de la Universidad Distrital, decisión que desató el malestar estudiantil desde horas de la tarde.

Policía intervino protestas en la Universidad Nacional

Hacia las 7:30 p. m., se confirmó que la UNDMO intervino con gases lacrimógenos para despejar la vía. Imágenes de la zona mostraron escenas de tensión frente a la Universidad Nacional: una nube espesa de humo, detonaciones y el ingreso de tanquetas que intentaban dispersar con chorros de agua a quienes seguían bloqueando el sector.

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que la intervención se dio luego de agotar los intentos de diálogo. Según explicó, la instrucción se impartió desde las 5:15 p. m.: “Una vez agotada la instancia de diálogo sobre la Avenida el Dorado en inmediaciones de la Universidad Nacional, le di la instrucción a la Policía de intervenir para recuperar el orden y la movilidad en la zona”.

Sobre las 5:15pm, una vez agotada la instancia de diálogo sobre la Avenida el Dorado en inmediaciones de la Universidad Nacional, le di la instrucción a la @PoliciaBogota de intervenir para recuperar el orden y la movilidad en la zona. A esta hora, la intervención se mantiene.… pic.twitter.com/Oyeqgi8IPc — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 24, 2025

La movilidad estuvo completamente afectada hasta entrada la noche, mientras las autoridades intentaban normalizar el paso vehicular y restablecer la operación del sistema de transporte.

* Pulzo.com se escribe con Z