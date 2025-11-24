En Bogotá hay otro caso de un presunto conductor borracho. Sucedió en la madrugada de este domingo 23 de noviembre, pero solo hasta la noche se hizo viral, gracias a los videos que grabó una de las víctimas, que luego publicó en TikTok.

El hecho habría sucedido a las 3:00 de la mañana del domingo. En la Avenida Boyacá, cerca de la intersección con la calle 13, en la zona conocida por tener un local de Lafayette.

En este punto de Bogotá, un vehículo de placas GSR669, en el que presuntamente iba un hombre y una mujer que se quedaron en el lugar del accidente, estrelló a otro carro por detrás. Según dice la denunciante, que es la mamá del estrellado, estas dos personas iban en estado de alicoramiento.

“Vienen ebrios”, dice la mujer en varias oportunidades, y le recrimina que “con todo lo que ha pasado” sigan conduciendo luego de haber consumido licor. En las imágenes aún se nota que no ha amanecido y el tráfico no es pesado:

Desde el primer momento, la mujer graba a las dos personas involucradas y se ve que ya hay un oficial de la Policía presente en el lugar, pero no pareciera que hubiera algún problema.

Sin embargo, en un segundo video, la mujer que supuestamente iba dentro del vehículo ya está con más policías y cuando la víctima se le acerca y le pelea, ella se exalta. La mujer confirma que sí venía dentro del carro, pero “no venía manejando”. El sol ya está saliendo lentamente.

Hay un tercer video sobre lo que sucedió en esa madrugada, y es el más viral de todos. El hombre que supuestamente iba conduciendo el vehículo —aunque no hay prueba de ello hasta el momento— no habló nunca, pero en el video, la denunciante asegura que él dice que hace parte del Ejército, razón por la que podría salir fácil de este problema.

Allí también se ve cómo quedó el carro por dentro y en varios momentos la mujer asegura que hay una complicidad entre los policías que atendieron el caso y los involucrados, que seguían sin decir mucho sobre el hecho.

Este video ya es con la luz del sol, por lo que se cree que ya eran cerca de las 7 de la mañana, es decir 4 horas desde el reporte inicial del accidente:

Finalmente, en el último video se ve a uno de los involucrados dentro de una ambulancia, a la que le cierran la puerta. Además, la víctima asegura que los agentes de Policía los “encubre”.

