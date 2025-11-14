Una madrugada de fiesta terminó en un grave accidente y un acto de irresponsabilidad en el barrio El Tejar, localidad de Puente Aranda (Bogotá). Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este 14 de noviembre, cuando un carro conducido por menores de edad en presunto estado de embriaguez, se estrelló contra un poste de alumbrado público. El impacto dejó a dos jóvenes mujeres heridas en el lugar, mientras que la situación se agravó por la posterior reacción de los ocupantes masculinos del automóvil.

Según reportes preliminares, los cuatro ocupantes del carro —dos hombres y dos mujeres, todos al parecer menores de edad— habían salido de una fiesta y se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de tomar el volante, lo que causó el siniestro. La imprudencia y el exceso de velocidad fueron las causas del fuerte choque.

Lo más indignante, sin embargo, fue la acción inmediata de los dos jóvenes varones: en lugar de auxiliar a sus compañeras, quienes quedaron tendidas y posiblemente lesionadas tras el impacto, los hombres intentaron huir a pie de la escena, abandonándolas a su suerte en la vía, de acuerdo con información de Blu Radio.

La rápida reacción de la comunidad jugó un papel crucial. Testigos del accidente y la posterior huida se unieron de inmediato para perseguir a los dos jóvenes. La presión ciudadana fue efectiva, obligando a los menores a retornar al lugar del siniestro para enfrentar las consecuencias de sus actos y responder ante las autoridades.

Este incidente no solo pone en evidencia el peligro de la mezcla de alcohol y velocidad en menores de edad, sino que también deja el interrogante sobre lo que está pasando en Bogotá con los casos de accidentes de tránsito en estado de embriaguez y el control de las autoridades para combatir este flagelo.

¿Cuánto es la multa por manejar en estado de ebriedad en Colombia 2025?

Conducir bajo los efectos del alcohol en Colombia acarrea serias y costosas consecuencias. La multa impuesta no es un valor fijo, sino que se calcula con base en una escala punitiva que considera el grado de embriaguez, la reincidencia del conductor y si el vehículo es de servicio público. El régimen sancionatorio es estricto e incluye no solo onerosas multas económicas, sino también la inmovilización del vehículo, la suspensión o incluso la cancelación definitiva de la licencia de conducción, y la obligatoriedad de realizar acciones comunitarias. (Vea también: A taxista que atropelló a 11 personas le apareció otro grave problema: lo encontraron en el carro) Estas son las multas para 2025: Grado cero (3’623.600 pesos) : suspensión de la licencia por un año y 20 horas de acciones comunitarias.

Primer grado (7’246.800 pesos) : suspensión de la licencia por 3 años y 30 horas de acciones comunitarias.

Segundo grado (14’493.900 pesos) : suspensión de la licencia por 5 años y 40 horas de acciones comunitarias.

Tercer grado (28’988.000 pesos): suspensión de la licencia por 10 años y 50 horas de acciones comunitarias.

