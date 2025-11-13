Este jueves 13 de noviembre hubo una novedad sobre el grave accidente que ocurrió el pasado 31 de octubre en la avenida Mutis, en Bogotá, que dejó dos motociclistas muertos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Noticias Caracol, al conductor que manejaba el automóvil blanco que ocasionó el siniestro, la Fiscalía le imputará cargos el próximo 24 de noviembre a las 2:00 p. m.

El hombre, identificado como Edwin Leonardo Delgado Comba, quien permanece prófugo, será imputado por el delito de homicidio culposo. Si bien del conductor no se tiene mayor información, las autoridades ya lo identificaron y adelantan su búsqueda para atender el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el Código Penal, la pena mínima para este delito sería de unos 2 años y medio, y la máxima llegaría a 9 años de prisión. Sin embargo, se desconoce si la Fiscalía encuentra algún agravante que pueda ampliar la sanción.

Lee También

(Vea también: Nuevo caso de justicia por mano propia en Bogotá: intentaron linchar a ladrón en Unilago)

El accidente, según las primeras indagaciones, se habría ocasionado por un exceso de velocidad. Hasta ahora, se sabe que en el vehículo iba el conductor señalado del delito y dos personas más, quienes en sus primeros testimonios, aseguraron que Delgado era un conductor elegido, a quien los otros dos ocupantes habrían llamado después de haber ingerido licor.

Sin embargo, Juan Manuel Castellanos Ovalle, abogado de las familias de las víctimas, aseguró que no se habría tratado de un conductor elegido.

De acuerdo con el jurista, “el presunto conductor de nacionalidad extranjera compartió con la pareja desde las 3:00 a. m., aproximadamente, dentro del establecimiento de comercio”. Esto, el abogado lo afirmó en un comunicado a la Fiscalía General de la Nación.

Lee También

Agregó además: “El equipo que representa a las víctimas no tendrá la mínima duda de suscribir las denuncias correspondientes para quienes pretendan obstruir el cauce natural del proceso y la obtención de elementos materiales probatorios”. Argumentó también Castellanos Ovalle que el bar en el que departía la pareja no ha otorgado videos de la cámara de seguridad para complementar la investigación.

* Pulzo.com se escribe con Z