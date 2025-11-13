Un nuevo episodio de justicia por mano propia sacudió Bogotá este jueves 13 de noviembre en el centro comercial Unilago, donde comerciantes intentaron linchar a un hombre acusado de pagar una compra con una transacción falsa.

El incidente en Unilago ocurrió pasado el mediodía. Comerciantes del sector atacaron al hombre tras detectarlo en una supuesta estafa. Un video grabado desde un edificio cercano muestra a decenas de personas rodeando al señalado, golpeándolo mientras los policías lo defienden.

Este caso se suma a dos violentos episodios en Kennedy. El martes 11 de noviembre, Mauricio Cendales Parra, conductor acusado de atropellar a varios motociclistas, fue linchado por una multitud pese a la intervención policial. Cendales falleció por los golpes, reavivando el debate sobre la impunidad y la rabia comunitaria.

Al día siguiente, en el barrio Nuevo Techo de Kennedy, un presunto ladrón fue golpeado por vecinos tras robar el celular de una madre que recogía a su hijo en un colegio. La motocicleta del sujeto fue incinerada junto a la acera.

