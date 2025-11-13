La madrugada del 12 de noviembre de 2025, el sector del barrio Buenos Aires, en el corazón de Bogotá, fue escenario de una balacera que sembró pánico. Una confrontación entre la Policía Nacional y civiles produjo fuertes reacciones, sumado a que dejó como un muerto y tres capturados, dos de ellos casi son linchados. Tras estos sucesos, la Fiscalía General Penal Militar y Policial manifestó que abrirá una investigación formal.

Según informó la Policía, todo se desencadenó después de que recibieron un llamado por exceso de ruido y un aparente caso de robo. Al parecer, uno de los ciudadanos, presuntamente bajo los efectos del alcohol, no hizo caso a las indicaciones de los agentes y comenzó a insultarlos, lo que desató la tensa situación. Durante esta alteración del orden, un video difundido en redes sociales muestra el instante en que varios uniformados se tomaron las calles del sector y se desató un cruce de disparos, como explicó Noticias Caracol.

En respuesta a esta crisis, la Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció la apertura de una investigación. “El objetivo de la investigación es esclarecer lo sucedido y garantizar la transparencia del proceso”, indicó la entidad en un comunicado citado por el noticiero.

#OjodelaNoche | Una balacera se presentó en el barrio Buenos Aires, localidad de San Cristóbal. Un grupo de hombres habría atacado a una persona para robarla. La comunidad alertó a la Policía, que capturó a tres señalados. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en… pic.twitter.com/63QAPvHU1X — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 13, 2025

Todo ocurrió porque estos hombres iban a robar a un ciudadano, allí se desata una balacera a la llegada de los policias, una persona muere en el lugar y los otros tres son capturados. De hecho, la situación se tornó tensionante porque hubo persecución por las calles del sitio y los ladrones iban a ser linchados por la comunidad.

“Alcanzaron a linchar a uno y la comunidad también le pegó a un policía equivocadamente. Capturaron a los 3″, dijo uno de los vecinos al citado medio.

