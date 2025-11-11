Lo que comenzó como una reunión aparentemente tranquila terminó en una noche de terror en el barrio Alto de la Cruz, en el sur de Bogotá. Un violento ataque armado dentro de un establecimiento que operaba a puerta cerrada dejó dos personas muertas y una más gravemente herida, en hechos que conmocionaron a la comunidad de Ciudad Bolívar.

Según los reportes iniciales, el ataque se registró en horas de la noche de este lunes 10 de noviembre, dentro de un bar del sector. Tres hombres llegaron al lugar y, sin previo aviso, rompieron una de las ventanas del establecimiento para luego abrir fuego indiscriminadamente contra quienes se encontraban en el interior.

El pánico se apoderó de los presentes, que intentaron huir y pedir ayuda mientras los atacantes escapaban del sitio.

El balance preliminar indica que tres personas resultaron heridas. Dos de ellas fallecieron minutos después en el centro asistencial al que fueron trasladadas, mientras que la tercera víctima permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones.

Vecinos del barrio relataron que escucharon múltiples disparos y que, al salir de sus viviendas, se encontraron con la trágica escena. Inmediatamente alertaron a las autoridades, lo que permitió que se activara un plan candado en los alrededores para dar con los responsables.

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, los presuntos autores del ataque fueron interceptados cuando intentaban huir hacia una zona de invasión del mismo barrio. Los tres hombres, de 21, 32 y 34 años, fueron capturados y puestos bajo custodia policial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá informó que los detenidos presentan un amplio historial delictivo, con anotaciones por delitos como homicidio, violencia intrafamiliar agravada, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y uso ilegal de uniformes e insignias.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá la investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar si está relacionado con ajustes de cuentas o disputas entre bandas delictivas.

En la zona, el miedo y la indignación crecen. Habitantes del barrio Alto de la Cruz denunciaron que este tipo de hechos no son aislados y que la falta de control sobre establecimientos que operan de manera irregular contribuye a la inseguridad. “Hay muchos locales que abren a puerta cerrada, incluso en la madrugada, y nadie los controla. Después pasan estas tragedias”, comentó una residente que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la comunidad para que colabore con las investigaciones y denuncie cualquier actividad sospechosa o presencia de personas armadas en el sector, a través de la línea de emergencias 123. “Es fundamental el trabajo conjunto con los ciudadanos para prevenir nuevos hechos de violencia”, subrayó un portavoz de la Policía.

Mientras las investigaciones avanzan, el barrio Alto de la Cruz permanece consternado por este nuevo episodio de violencia que enluta a dos familias y evidencia, una vez más, la urgencia de reforzar la seguridad y los controles sobre establecimientos que funcionan al margen de la ley en el sur de Bogotá.

