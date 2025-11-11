Todo ocurrió en la tarde del lunes 10 de noviembre, en la calle 93 con carrera 15, donde estudiantes universitarios de la Javeriana dejaron sus artículos personales que incluian maletas y morrales con tablets, computadores y otras pertenencias en el baúl del vehículo. Salieron a hacer sus vueltas, regresaron, sacaron el carro y al volver a estudiar se dieron cuenta que los objetos ya no estaban en el automóvil, según informó Caracol Radio.

(Vea también: Jóvenes se metieron a iglesia de Bogotá con cuchillos y desataron caos durante misa)

Los estudiantes mencionan que el carro quedó bien cerrado, con los seguros puestos y, según indican en la emisora, son al menos 6 las personas que fueron robadas, por lo que están solicitando a la empresa City Parking que les deje ver los videos, pues aseguran que parquearon el carro en frente de la caseta, por lo que creen que hubo complicidad en el hurto de las pertenencias.

“Nosotros estábamos saliendo de la Universidad e ibamos a ir a un evento de un compañero nuestro. Dejamos las maleta en el baúl y revisamos después de salir que el carro estuviera bien cerrado. El carro estuvo desde las 12:30 hasta la 1:50 p. m. Cuando llegamos a la Universidad nos dimos cuenta que nos habían sacado todo, a una amiga le quitaron el bolso, nos devolvimos al parqueadero y la señora nos dijo que ellos no eran responsables de eso”, dijo Jerónimo Ruiz, uno de los estudiantes afectados.

Lee También

Además, la propietaria del vehículo en la emisora explicó por qué no les permitieron revisar las cámaras de seguridad: “Los del parqueadero nos exigían que teníamos llenar un formulario y que eso se demoraba mucho, pero no nos explicaron por qué. No nos entregaron la factura y se quedaron también con el ‘ticket’, dijeron que se iban a comunicar conmigo porque yo soy la propietaria”.

También, expuso las dudas que tiene sobre las circunstancias en que se dio el robo y las presuntas anomalías que encontró en el servicio ofrecido por el parqueadero: “El carro estaba al frente de la caseta, el carro tenía alarma, la cual desconectaron y pues para pasar al baúl debían pasar por todas las puertas. Otro detalle extraño fue que la persona que nos recibió el carro no sabía el nombre de su compañero que le cambió el turno en la tarde”.

En dicha empresa respondieron al citado medio que los estudiantes afectados pueden mirar las cámaras de seguridad, pero deben hacerlo con una orden judicial. Ellos tienen conocimiento de esta denuncia y los padres de familia ya están al frente de esta situación. Lo que dice también la empresa es que se hacen responsable del vehículo, más no de las pertenencias que hay dentro del mismo, como lo indican los letreros que hay en el lugar y en la factura que recibe el cliente.

* Pulzo.com se escribe con Z