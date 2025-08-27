A casi un año y tres meses del vistoso intento de secuestro a un empresario en el norte de Bogotá, la Policía Metropolitana de la capital informó este 27 de agosto de 2025 la captura de dos individuos vinculados a este horroroso hecho. Los imputados son Johan Olaya Parra, quien conducía una ambulancia, y Fabián Chivata, auxiliar de enfermería, ambos con antecedentes penales. También se están haciendo esfuerzos para localizar a un tercer implicado que habría salido del país, según informó El Tiempo.

El hecho, que estremeció a la ciudad, ocurrió el 8 de junio de 2024, cuando el empresario del sector de la construcción fue interceptado a plena luz del día en la zona del parque de la 93, mientras descargaba elementos de su camioneta Toyota negra. “El empresario fue sorprendido por dos hombres que se desplazaban en una ambulancia”, detalló el citado medio. Un hombre armado descendió del vehículo de asistencia médica y forcejeó con el empresario, quien fue golpeado en la cabeza por otra persona que descendió de un automóvil rojo que seguía a la ambulancia, según explicó este rotativo.

Los malhechores utilizaron una ambulancia para intentar llevar a cabo el secuestro, una estratagia que refleja un modus operandi inquietante en medio de una creciente preocupación por la seguridad en Bogotá. Es un hecho que requiere de las autoridades redoblar los esfuerzos en la vigilancia y control de este tipo de vehículos, de acuerdo con el citado medio.

Las autoridades informaron que los cargos a los que se enfrentan Olaya Parra y Chivata son de secuestro agravado con uso de arma de fuego, delito que podría llevarlos a cumplir condenas superiores a 16 años en prisión. Asimismo, continúa la caza de un tercer implicado, identificado como Andrés Ruiz, conductor del carro rojo, que podría haber huido a España, por lo que se ha emitido una circular azul de Interpol para su localización, según el periódico.

Las capturas se llevaron a cabo en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, ubicadas en el sur de Bogotá, mientras que el intento de secuestro ocurrió en la zona norte de la ciudad. Por ello, las autoridades han enfatizado la importancia de la cooperación ciudadana para ayudar a la localización del fugitivo y capturarlo, de acuerdo con el informe periodístico.

El uso de una ambulancia para cometer delitos, y la insólita manera en la que los criminales planificaron y ejecutaron este intento de secuestro, demuestra la audacia y el nivel de organización de estos delincuentes.

