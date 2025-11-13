El martes 11 de noviembre de 2025 se tiñó de luto en Bogotá tras el trágico atropellamiento masivo protagonizado por Mauricio Cendales Parra. Este comerciante, de 39 años y originario de Icononzo en Tolima, condujo peligrosamente su camioneta azul con la intención deliberada de atropellar a motociclistas. La violenta escena culminó con su muerte a mano de la multitud.

Precisamente, en las últimas horas, su esposa, identificada como Sandra Milena Viasus, publicó una historia en sus redes sociales junto a Mauricio Céndales, quien luce barbado en una de las recientes imágenes que se tomó en 2025 y con un desgarrador mensaje que le dedicó por su fallecimiento: “Te llevaste mi vida, amor mío”.

El perfil de Cendales y las circunstancias que rodearon el incidente, a las que tuvo acceso El Tiempo, revelan una temible mezcla de factores de riesgo que desembocó en esta tragedia. Según la familia del infractor, la salud mental de Cendales se vio afectada en varios momentos por cuadros de ansiedad y episodios violentos. Su sobrino, Francilides Rodríguez, confesó a Caracol Radio “Mi tío padecía episodios de agresividad contínuos, derivados de ansiedad y estrés. Hace un año estuvo hospitalizado por estas condiciones.”

Además de los problemas de salud mental, Cendales lidiaba con una considerable carga laboral. Sus responsabilidades como dueño de dos parqueaderos, uno en su natal Icononzo y otro en la localidad de Chapinero en Bogotá, le exigían largas jornadas que privaban al comerciante del necesario descanso, según explicó Francilides Rodríguez a la citada emisora.

Asimismo, los registros de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito de Colombia sitúan a Cendales como un recurrente infractor de las normas de tránsito. Cendales acumuló en estos sistemas multas por valor superior a los dos millones de pesos por infracciones como exceso de velocidad, conducción en pico y placa, falta de seguro obligatorio y bloqueo de vías.

El vehículo que Cendales usó para perpetrar el mortal atropellamiento, una camioneta azul tipo campero con placas EU040, también está vinculado a estas infracciones, permitiendo inferir un patrón de conducta irresponsable y peligrosa en la vía.

