En la noche del martes 11 de noviembre de 2025, en la localidad de Kennedy, ocurrió un incidente que pone en el foco sobre el aumento de la violencia vial y la justicia por mano propia en Bogotá. Sobre la avenida Carrera 68 con las Américas, un conductor al volante de un vehículo campero color azul, aparentemente bajo los efectos del alcohol, atropelló a dos motociclistas y a dos oficiales de la Policía, causando la muerte de una persona.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Tiene que pagar”: Galán reaccionó a captura de taxista que atropelló a varias personas en Bogotá)

“El conductor realizaba maniobras peligrosas comprometiendo la movilidad y la seguridad de los motociclistas” reveló el coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nro. 3, en un video difundido por la Policía. A su vez, el oficial hizo énfasis en la primera reacción del conductor al notar la persecución policial, intentando fugarse del lugar.

La localidad de Kennedy vivió momentos de desorden y peligro cuando este conductor, luego de ser alcanzado por cerca de 200 personas que se desplazaban en motos, fue linchado por la multitud y propinado una golpiza que lo llevó a ser trasladado a la clínica de Occidente, lugar donde perdió la vida debido a los politraumatismos sufridos.

Lee También

El vehículo implicado en el incidente fue parcialmente destruido, como se muestra en fotografías capturadas y difundidas en redes sociales. El conductor fue identificado como Mauricio Sendales Parra, de 35 años, y se desconoce hasta el momento si conducía en estado de embriaguez. Además, se supo que actualmente no hay denuncias en su contra ni tampoco una sola captura por este suceso, según informó Blu Radio.

“Estamos recopilando los videos del trayecto con el fin de determinar cuántas fueron las personas afectadas, porque una vez llegó la Policía todas esas personas salieron del lugar. Estamos tratando de verificar las placas de las motocicletas que participaron en la agresión”, dijo Rodríguez.

Este lamentable hecho no ocurre aislado, ya que a tan solo cuatro días, la localidad de San Cristóbal vivió una situación similar protagonizada también por un conductor en estado de embriaguez, que atropelló a once personas.

Motociclistas indignados por restricciones en Bogotá: estas son las razones de la protesta

Así se vivieron las protestas de los motociclistas en la capital, ante las medidas tomadas por el alcalde Carlos Fernando Galán.