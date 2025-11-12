Luego de que se presentara una explosión en la glorieta de Las Américas con Cali en Bogotá, se registró otro lamentable hecho en cercanías a ese lugar, pero esta vez un vehículo arrolló a varios motociclistas en el barrio Tabakú, localidad de Kennedy.
De acuerdo con Blu Radio, un hombre en aparente estado de embriaguez conducía una camioneta a alta velocidad cuando arrolló a varios motociclistas que transitaban por la zona y posteriormente se estrelló contra una caseta de comidas. Este caso se suma al del conductor de taxi que bajo los efectos del alcohol atropelló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal.
Las autoridades distritales y unidades de tránsito de la Policía de Bogotá acudieron al lugar para atender la emergencia y trasladar a los lesionados a centros asistenciales cercanos. Por ahora, se adelantan las investigaciones para determinar el número exacto de heridos, la identidad del conductor y las circunstancias del siniestro.
