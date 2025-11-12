Luego de que se presentara una explosión en la glorieta de Las Américas con Cali en Bogotá, se registró otro lamentable hecho en cercanías a ese lugar, pero esta vez un vehículo arrolló a varios motociclistas en el barrio Tabakú, localidad de Kennedy.

De acuerdo con Blu Radio, un hombre en aparente estado de embriaguez conducía una camioneta a alta velocidad cuando arrolló a varios motociclistas que transitaban por la zona y posteriormente se estrelló contra una caseta de comidas. Este caso se suma al del conductor de taxi que bajo los efectos del alcohol atropelló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal.

Las autoridades distritales y unidades de tránsito de la Policía de Bogotá acudieron al lugar para atender la emergencia y trasladar a los lesionados a centros asistenciales cercanos. Por ahora, se adelantan las investigaciones para determinar el número exacto de heridos, la identidad del conductor y las circunstancias del siniestro.

Un atropellamiento masivo se registró en el barrio Tabakú, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, donde un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas mientras conducía una camioneta y terminó estrellándose contra una caseta de comidas. El… pic.twitter.com/fL0gA5xGbb — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 12, 2025 Conductor que arrolló a motociclistas en Kennedy intentó huir El caos se desató luego del impacto, cuando el conductor intentó escapar del lugar, pero fue perseguido y alcanzado por la comunidad en el sector de Castilla, cerca al Tintal. Los testigos, indignados por la gravedad del hecho, agredieron el vehículo del responsable mientras llegaban las autoridades. Varios videos difundidos en redes sociales muestran escenas de angustia y confusión entre los transeúntes, que trataron de auxiliar a los heridos antes de la llegada de los organismos de emergencia.

