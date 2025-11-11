La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que fueron recuperados los cuerpos de las personas que viajaban en la avioneta de matrícula HK-641, operada por la empresa Nativ Air, que se accidentó en zona rural de Mitú, Vaupés.

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores de búsqueda y rescate concluyeron con la localización de todos los ocupantes del vuelo, cuyos cuerpos fueron trasladados a Villavicencio hacia las 7:30 p. m., donde se entregarán a las autoridades competentes para adelantar los procedimientos de necropsia e identificación a cargo de Medicina Legal.

La entidad indicó que el equipo técnico de investigación activó los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, con tareas desplegadas tanto en la pista de Bocoa como en el punto exacto del impacto.

Avanza la investigación de la avioneta siniestrada

Expertos en accidentes aéreos continuarán este miércoles las labores de campo, con el fin de recolectar evidencia técnica, operacional y meteorológica que permita esclarecer las causas del siniestro.

Aerocivil reiteró su compromiso con la transparencia y la rigurosidad técnica en la investigación, y expresó sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas. Los avances y conclusiones del caso se divulgarán únicamente por los canales oficiales de la entidad.

