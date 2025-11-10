Sobre la tarde de este lunes 10 de noviembre se presentó un incidente aéreo con un avión de Avianca, el cual tuvo que aterrizar de emergencia en la terminal aérea Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira y cerca de Cali, Valle del Cauca.
🚨 #ATENCIÓN | #VALLEDELCAUCA
Un vuelo de Avianca que cubría la ruta Popayán–Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia en Palmira luego de que una ave impactara uno de sus motores 🛬⚠️.
La aeronave, matrícula HK5320, logró aterrizar sin contratiempos y todos los pasajeros se… pic.twitter.com/TWteGsmfac
— ElTrino.Co (@EltrinoCo) November 10, 2025
Noticia en desarrollo…
