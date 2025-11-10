Escrito por:  Redacción Nación
Nov 10, 2025 - 2:24 pm

Sobre la tarde de este lunes 10 de noviembre se presentó un incidente aéreo con un avión de Avianca, el cual tuvo que aterrizar de emergencia en la terminal aérea Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira y cerca de Cali, Valle del Cauca.

Lee También

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO