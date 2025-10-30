A través de un trino en su cuenta de X, el mandatario aclaró lo sucedido en el aeropuerto de Cabo Verde, donde vivió un percance con su avión presidencial, debido a que la empresa norteamericana le negó abastecerlo de combustible por su aparición en la lista Clinton y las sanciones del gobierno Trump.

“Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde en el África. España me ayudó, al contrario. Menos mal me pone la empresa gringa está humillación, porque se romperá el contrato con ella”, mencionó.

De igual forma, el mandatario ordenó la suspensión del contrato que mantiene las Fuerzas Armadas con dicha empresa para el suministro de combustible. En el mismo sentido, Petro señaló a Trump al decir que lo persigue por oponerse al genocidio en Gaza y a los ataques en el Caribe.

Y si debe romper el contrato de manera unilateral con la empresa norteamericana. Al gobierno de Colombia se le respeta en el mundo. https://t.co/NzsIhsWfxm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

Sin embargo, las sanciones van más allá del simple abastecimiento de combustible. Varias entidades bancarias, temerosas de las repercusiones de las sanciones, han procedido a cerrar las cuentas del mandatario. Este factor ha alimentado las especulaciones sobre posibles dificultades para el pago del salario de Petro y otras operaciones bancarias a sus familiares y funcionarios del Gobierno, como el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El presidente colombiano insiste en que las sanciones y las acusaciones de Donald Trump de que es un “líder del narcotráfico”, son políticas y no tienen fundamento. Según él, estas fueron motivadas por su posición respecto al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe. “Estas medidas son consecuencia de motivos políticos y reafirma mi compromiso contra el narcotráfico y la corrupción”, aseguró.

