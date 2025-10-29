La llegada de Tesla a Colombia ha despertado expectativa en el país, especialmente tras la reacción del presidente Gustavo Petro, quien dio la bienvenida a la compañía estadounidense y aprovechó para enviarle un mensaje directo a su fundador, Elon Musk. En su cuenta de X, el mandatario compartió su postura.

En su mensaje, Petro destacó que su Gobierno apuesta por la movilidad eléctrica y tiene la intención de desincentivar los vehículos que funcionan con combustibles fósiles.

En su publicación, el jefe de Estado resaltó que ya hay empresas de China, Japón y Francia de carros eléctricos que han invertido en Colombia. Agregó además: “Le doy la bienvenida a Elon Musk, creo que ha comprendido el potencial colombiano. Los vehículos de hidrocarburos pagarán más arancel al entrar al país”, dijo el mandatario.

Ya va una instalación de empresas colombiana , japonesa, china y francesa instaladas con un potencial de 180.000 vehículos eléctricos que se producirían en Colombia para el mercado interno y la exportación Le doy la bienvenida a Elon Musk, creo que ha comprendido el potencial… https://t.co/uy55OnTrRh — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025

Valora Analitik dio a conocer que el lanzamiento oficial de Tesla en Colombia se llevará a cabo durante el Salón Internacional del Automóvil 2025, que se celebrará en Corferias, Bogotá, del 14 al 23 de noviembre de 2025. El evento marcará el inicio formal de las operaciones de la marca en el país, con la participación de importantes actores del sector automotor.

En esa línea, bajo el liderazgo de Karen Scarpetta —exgerente para Latinoamérica de WeWork—, Tesla Colombia iniciará operaciones con una estrategia enfocada en tecnología, sostenibilidad y experiencia de usuario. Este anuncio, según el medio, refuerza el interés de la compañía en consolidar su presencia en la región.

Cabe mencionar que Tesla anunció recientemente versiones más accesibles de sus vehículos Model 3 y Model Y. “El Model Y Standard y el Model 3 Standard están aquí”, publicó la empresa en X. Estos modelos costarán menos de 40.000 dólares, aunque los analistas esperaban precios entre 25.000 y 30.000 dólares. Con ello, la firma busca ampliar su mercado en medio de la competencia global por la movilidad eléctrica.

