Cinco miembros del Clan del Golfo, el mayor cártel narco de Colombia, murieron en combates con militares en el noroeste del país, informó este miércoles el ejército.

Pese a los acercamientos del Gobierno para dialogar que tuvieron lugar recientemente en Catar, el presidente Gustavo Petro intensifica la ofensiva contra esta organización, dedicada al tráfico de cocaína y a la minería ilegal.

El ejército informó que cinco miembros del Clan fueron abatidos en combates el departamento de Antioquia.

En una operación conjunta con el @COL_EJERCITO, en Abriaquí #Antioquia, fueron neutralizados cinco integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Místico”, cabecilla armado de la subestructura Edwin Román Velásquez. Durante la acción se incautaron 3 fusiles, 2 pistolas, 1… pic.twitter.com/FvCUIaIgI5 — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) October 29, 2025

En esa región, el cártel controla yacimientos ilegales de oro, que, según expertos, se convirtió en su principal fuente de financiación.

Delegados de Petro y voceros del grupo armado concluyeron en septiembre unas reuniones con miras a dar inicio a negociaciones para su desmovilización, aunque no se conocieron detalles del encuentro.

El jefe negociador del gobierno, Álvaro Jiménez, contó en ese momento a la AFP que los narcos tienen como condición para su desarme recibir beneficios judiciales y garantías de seguridad.

El conflicto entre el Clan, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y la fuerza pública se remonta a la primera década de este siglo.

Su poder ha ido en aumento gracias a sus alianzas criminales con miembros de la fuerza pública, políticos y organizaciones extranjeras que trafican con cocaína, de acuerdo con estudios.

En la actualidad tiene entre 6.000 y 7.000 miembros, según Jiménez. El funcionario advirtió en septiembre que el gobierno no contemplaba una tregua.

El máximo cabecilla del cártel, alias ‘Otoniel’, fue extraditado en 2022 a Estados Unidos. En su reemplazo alias ‘Chiquito Malo’ comanda la organización.

