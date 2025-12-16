Colombia amanece con una lamentable noticia por cuenta de una explosión que se presentó en inmediaciones a un Centro de Atención Inmediata de la Policía (CAI) en Cali, capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con información proporcionada por Caracol Radio, tras la explosión se presentaron varios heridos que son trasladados a centros asistenciales.

La situación se presenta luego del anuncio de paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln), por lo que no se descarta que se trate de una acción terrorista adelantada por ese grupo.

Por su parte, Blu Radio informó que los hechos se presentaron en la carrera 50 con Autopista Simón Bolívar hacia las 3:30 de la mañana cerca del coliseo María Isabel Urrutia. Asimismo, se habla de dos uniformados gravemente heridos.