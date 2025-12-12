El 9 de diciembre de 2025, una explosión interrumpió la tranquilidad en la autopista Medellín–Bogotá y dejó dos civiles muertos y dos policías heridos. El hecho ocurrió hacia las 6:00 p.m. cerca del peaje de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, lo que causó alarma entre los viajeros y residentes de la zona.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Habló padre de niña envenenada con talio en Bogotá y dijo cómo conoció a Zulma Guzmán)

Los reportes preliminares señalan que una granada manipulada por los ocupantes del automóvil estalló por accidente. Las autoridades descartan un ataque contra el Estado o contra la infraestructura.

Según información entregada a El Tiempo, la hipótesis inicial indica un error en el manejo de la granada o de un artefacto similar durante la detención. Las dos víctimas, que se movilizaban en un carro particular blanco, murieron en el sitio.

Lee También

Los dos uniformados de la sección de Tránsito y Transporte fueron atendidos en un centro médico y no sufrieron lesiones de gravedad. Sin embargo, las autoridades indicaron que se encontraron armas que tenían como destino Bogotá.

#LoÚltimo | Explosión en vía Bogotá-Medellín, en Copacabana, deja un muerto y varios heridos: esto se sabe Ampliación >>> https://t.co/C6N8Ygj2up pic.twitter.com/QIu7Z0zvPP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 10, 2025

Identifican a uno de los sujetos que murieron en explosión del peaje de Copacabana

Uno de los dos hombres que murió en la explosión de una granada dentro de un vehículo en el peaje de Copacabana, en la autopista Medellín–Bogotá, fue identificado como Christian Jairo Barreto Carvajal, un expolicía destituido con un amplio prontuario criminal, según informó el rotativo.

Barreto, originario de Cúcuta, perteneció a la Policía Nacional, adscrito a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, hasta el año 2020, cuando fue retirado de la institución por presuntos vínculos con estructuras delincuenciales, informó el citado medio.

Su historial judicial incluye antecedentes por violencia intrafamiliar, tráfico y fabricación de armas de fuego, concierto para delinquir, secuestro extorsivo y agravado, peculado y hurto.

En 2023 fue capturado por secuestro simple. Posteriormente, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que derivó en una condena con suspensión condicional de la pena y una sanción económica.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.