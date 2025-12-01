En una noche de terror sin precedentes, el sector de Cervantes en la localidad de Kennedy, Bogotá, se vio perturbado por un ataque con granada de fragmentación, lanzado por dos individuos armados desde una motocicleta en la madrugada del primero de diciembre, causando estragos en una residencia, según informó Citytv.

Se destaca la pronta reacción de la Policía Nacional que logró acordonar el área preparando el terreno para la llegada de las unidades antiexplosivos. Este cuerpo garantizó la seguridad de los habitantes e inspeccionó el perímetro en búsqueda de más artefactos explosivos, de acuerdo con el citado medio.

A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron heridos. El daño, aunque de alto impacto, se limitó a la estructura del primer piso de la casa. El trabajo conjunto del cuerpo de seguridad y la atención recibida desde la Secretaría de Seguridad han sido factores claves en la gestión y control de la situación, de acuerdo con la citada cadena.

Como informó el noticiero, la Sijín está a cargo de la investigación y está en proceso de revisión del material videográfico de las cámaras de seguridad del sector. Este procedimiento, de vital importancia, busca de identificar a los responsables del ataque.

La Policía ha dado a conocer que se están considerando varias hipótesis sobre el motivo de la agresión, predominando la posibilidad de un caso de extorsión. Por ello las autoridades están trabajando de manera conjunta con el Gaula para esclarecer el hecho, atribuir responsabilidades y determinar los móviles del ataque, según el informe periodístico.

