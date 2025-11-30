Las autoridades continúan esclareciendo la muerte de la subteniente María Camila Mora Mahecha y del capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, quienes fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo la noche del miércoles 26 de noviembre en el Cantón Norte, en Bogotá. El hecho, que en un inicio fue catalogado como un caso de feminicidio seguido de suicidio, abrió nuevas dudas tras el hallazgo de armas no oficiales en poder del capitán.

De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, una zona de acceso restringido dentro de la instalación militar. La subteniente Mora, quien había viajado desde Tolemaida para asistir a un concierto en Bogotá, estaba dentro del vehículo junto al capitán Masmela y una tercera oficial cuando ocurrió la tragedia.

Versiones divulgadas por Noticias Caracol señalan que el capitán citó a Mora dentro del automóvil. Minutos después, se desató una discusión que terminó cuando Masmela le disparó en repetidas ocasiones para luego quitarse la vida. Personal militar se desplazó a la escena tras escuchar varias detonaciones y, posteriormente, dio aviso a la Policía Metropolitana.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, confirmó que el arma empleada en el crimen fue hallada en el vehículo. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el CTI de la Fiscalía encontró dos armas adicionales, también no oficiales, en la habitación que tenía asignada el capitán dentro del Cantón Norte.

El alto mando militar aseguró que ninguna de estas armas hacía parte de la dotación del oficial. Por eso, se adelantan rastreos para establecer su origen, si contaban con permisos y si tienen relación con otros hechos que puedan comprometer la seguridad interna de la unidad militar.

La familia de la subteniente asesinada cuestiona fallas de seguridad

Durante la velación de la oficial, llevada a cabo el sábado 29 de noviembre, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leiva, expresó ante RTVC varias inquietudes sobre las circunstancias que rodean el caso. Señaló que, aunque el Ejército ha mostrado disposición para dialogar y reconocer posibles fallas en los protocolos de seguridad, aún quedan preguntas sin respuesta.

Leiva destacó la preocupación por la presencia de armas no oficiales dentro de un área supuestamente segura:

“Si no se está seguro dentro del Cantón Norte, ¿en dónde sí?”, cuestionó, recordando que la subteniente acudió al encuentro confiando en la protección que ofrece una instalación militar.

El abogado también pidió que se eviten señalamientos que afecten el nombre y la trayectoria de la subteniente Mora. Recordó que fue la primera mujer en Colombia en pilotear una aeronave no tripulada, un hito que, según él, debe ser preservado y valorado.

Aunque el proceso penal queda cerrado con la muerte del presunto agresor, Leiva anunció que la familia llevará el caso ante la justicia civil y contencioso-administrativa para determinar eventuales responsabilidades del Estado por fallas en la seguridad.

Además, informó que la familia busca que los recursos derivados de seguros e indemnizaciones se destinen a crear un reconocimiento oficial: una condecoración a la mujer militar en Colombia que lleve el nombre de María Camila Mora, como homenaje a su legado.

Las investigaciones continúan mientras la institución militar enfrenta cuestionamientos sobre los controles internos y los protocolos de seguridad dentro del Cantón Norte.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

