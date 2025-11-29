El país vuelve a estremecerse con nuevos detalles del crimen de Catalina Leyva, una joven de 24 años que desapareció el 8 de noviembre de 2024 tras asistir a una presunta entrevista de trabajo en el sur de Bogotá. Su muerte, que inicialmente era investigada como un caso aislado, terminó destapando la ruta criminal de un hombre que, según las autoridades, estaría detrás de más de diez feminicidios en el sector de Ciudad Bolívar.

Sigue a PULZO en Discover

El hallazgo del cuerpo de Catalina se convirtió en el punto de partida para desenredar un patrón de violencia que habría permanecido oculto por años.

(Lea también: “No te estreses”: novio de Catalina Leyva destapa qué le dijo ella antes de la entrevista)

De acuerdo con la investigación que publicó El Tiempo, el señalado agresor actuaba mediante un elaborado montaje en redes sociales: creaba perfiles falsos y ofrecía supuestos empleos en estudios de WebCam con salarios de hasta 4 millones de pesos, una oferta tentadora para muchas jóvenes en busca de oportunidades.

Lee También

Según reveló Noticias Caracol, sus familiares contaron que dos mujeres habrían sido quienes inicialmente se acercaron a ella para presentarle la oferta, lo que sugiere que el presunto agresor operaba con apoyo de terceros o usaba señuelos para generar confianza.

Los chats recuperados por la Fiscalía muestran cómo el engaño avanzó:

— “Yo estuve hablando contigo hace un rato, es que estaría interesada en saber más del trabajo”, escribió Catalina.

— “¿Cuándo podrías empezar? ¿Ya tienes información de pago y horario?”, respondieron desde el perfil falso.

Una vez las víctimas llegaban al punto de encuentro, el agresor las conducía hacia zonas boscosas y aisladas donde, según la investigación del CTI, cometía abusos, amenazas, grababa material íntimo y luego las extorsionaba. Algunas sobrevivieron y posteriormente entregaron relatos clave para reconstruir el caso.

La verdad detrás del crimen de Catalina Leyva

El padre de Catalina reveló en su momento —en entrevista con W Radio— la crudeza de lo que ocurrió aquel día. La joven fue estrangulada, presentaba signos de abuso y tenía hematomas en varias partes del cuerpo.

Tras su desaparición, se activó una búsqueda urgente. La madre de la joven relató a Noticias Caracol cómo se desarrollaron las últimas horas:

“El novio se va con ella tipo 6 de la mañana a acompañarla a una entrevista de trabajo. La deja allá… Vuelve a la hora u hora y media y ya no encuentra a la niña”.

Ante la angustia, el joven recordó que ambos tenían instalada una aplicación de ubicación compartida. Esa pista resultó crucial.

“Con los policiales se van a la zona alta del barrio Perdomo… Allí encuentran a la niña, pero ya sin vida”, agregó Amparo, la madre de Catalina.

La captura del presunto responsable de la muerte de Catalina Leyva

El hombre señalado de cometer el crimen ya fue capturado, según indica El Tiempo. La Fiscalía ya había recopilado testimonios de víctimas que sobrevivieron a sus ataques, lo que permitió identificar un patrón:

Citas falsas para entrevistas de trabajo.

Traslado de las víctimas a zonas rurales y solitarias.

Abusos y violencia física.

Grabación de videos para extorsión.

Amenazas reiteradas para evitar denuncias.

Según la investigación, el sujeto habría actuado durante más de un año en la misma zona, sumando más de una decena de víctimas.

Un caso que expone un patrón de feminicidios en Ciudad Bolívar

La muerte de Catalina no solo encendió las alarmas por la violencia feminicida en Bogotá, sino que permitió identificar a un agresor serial cuyo rastro no había sido detectado antes.

(Vea también: Qué hay detrás de la demora para resolver el asesinato de Catalina Leyva: “Preocupante”)

Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad exige medidas de protección, mejores mecanismos de verificación de ofertas laborales y apoyo para las familias que han perdido a sus hijas en circunstancias similares.

Hoy, el caso de Catalina Leyva es símbolo de la urgente necesidad de frenar la violencia de género y de reforzar la prevención en entornos digitales, donde cada vez más agresores encuentran nuevas formas de engañar, manipular y atacar.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: