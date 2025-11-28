La tragedia de los Moreno, una familia colombiana que perdió a uno de sus miembros en circunstancias violentas, ha desatado una ola de indignación y solidaridad en el país. Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de la Universidad de los Andes, fue víctima de una agresión fatal el pasado 30 de octubre, día en el que estaba en una fiesta de Halloween y encontró la muerte luego de salir de ese lugar.

Sigue a PULZO en Discover

David Moreno, el hermano de Jaime, habló recientemente con el programa Aquí y Ahora de La FM sobre la noche de la agresión y los momentos de angustia que siguieron a la terrible noticia. En medio de su dolor, David recuerda con nostalgia aquel último encuentro con Jaime, quien salía para celebrar Halloween en su universidad. “Nunca pensé que fuera la última vez”, confesó en la entrevista.

El joven relató en la entrevista cómo fueron los momentos que pasaron durante la noche en la que Moreno estaba en la fiesta en Before Club y cómo se enteraron de lo que pasó al amanecer del 31 de octubre, día en el que se celebró Halloween en Colombia.

“Yo llevaba poco sin dormir, me acosté súper tarde, yo salía con él y él no aparecía y se le había descargado el celular. Mi mamá estaba desesperada, era muy angustiada. Me metí en el computador de él, en el WhatsApp y encuentro a un amigo. Él me dice no se vaya a asustar, pero lo golpearon unos manes, estamos en el hospital. Cogimos el carro hasta la clínica como hasta las 5:00 a. m., fue una madrugada dolorosa, mi hermano era muy nervioso, a él le daba pavor los procedimientos médicos, la sacada de sangre, fue muy duro”, mencionó.

Lee También

Jaime, quien destacaba por su dedicación académica y por el círculo cercano de amigos que lo acompañaba, es recordado por su familia como un joven disciplinado que vivía una etapa de constancia y exploración de oportunidades en su vida universitaria.

Los abogados de la familia, Camilo Rincón y Francisco Bernate, mencionaron en la entrevista que la Policía respondió eficazmente y capturó a los agresores en flagrancia. Emitieron reveladores detalles sobre la presunta participación de Paola Fernández como instigadora del ataque.

Según los abogados, “ella venía gritando y determinando el ataque”, indicó Francisco Bernate citando los registros del caso. Además, señalaron la importancia de identificar a una quinta persona para entender completamente los hechos ocurridos esa noche, con la esperanza de hacer justicia por Jaime.

Lee También

Por otro lado, David recordó la presencia de un amigo cercano de Jaime, Juan David Cárdenas, durante el incidente. Cárdenas, aplaudido como un “ángel” por la familia por su intento de proteger a Jaime, ha estado lidiando con dificultades emocionales significativas mientras avanza la investigación y asume sus compromisos académicos con la Universidad de Los Andes.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.