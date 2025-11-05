En una audiencia que dejó helada a la sala, la fiscal delegada describió con crudeza el ataque que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, la madrugada del 31 de octubre en Chapinero.

El principal señalado, Juan Carlos Suárez, rechazó los cargos de homicidio agravado –que podrían costarle entre 40 y 50 años de cárcel– ante el juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

La fiscal no solo detalló la golpiza desproporcionada, sino que reveló cómo Moreno “botaba sangre por la nariz y por la boca mientras se ahogaba con su propia sangre”. El joven, que salía de una fiesta de Halloween en el Before, fue víctima de una agresión motivada por “una causa insignificante”, precisa El Tiempo.

¿Cómo fue el ataque a Jaime Esteban Moreno?

Los hechos, según la Fiscalía, comenzaron hacia las 3:25 de la madrugada en la avenida Caracas con calle 63. Jaime y sus amigos acababan de salir del local nocturno cuando todo explotó.

“Suárez le propinó un puño por la espalda a la víctima, golpe que le provocó la caída al piso”, relató la fiscal. El agresor no estaba solo: lo acompañaba otro hombre que huyó, y dos mujeres disfrazadas. “La primera de ellas señaló a la víctima, asegurando que ese era el de la discoteca”, añadió.

Jaime y su amigo intentaron escapar acelerando el paso por la calle 64 hacia la carrera 15. Pero los agresores los persiguieron. “Minutos después, los agresores volvieron corriendo y, en la esquina de la calle 64 con carrera 15, alcanzaron a la víctima. Usted, señor Juan Carlos Suárez, junto con otra persona, le propinaron puños hasta tumbarlo, y ya estando en el suelo, le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo”, precisó la fiscal. El joven quedó indefenso, recibiendo golpes que lo hicieron sangrar profusamente.

¿De qué murió Jaime Esteban Moreno?

Moreno fue trasladado en grave estado al Cami de Chapinero y, posteriormente, al Hospital Simón Bolívar. “Ingresó en malas condiciones generales, con múltiples golpes contundentes en la cara, el cráneo y el tórax. Fue trasladado a cirugía con urgencia vital, pero hacia las 18:33 horas presentó un paro cardiorrespiratorio y, a las 18:58, se declaró su fallecimiento”, dijo la fiscal.

El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó una “afectación de órganos vitales, específicamente en el cerebro y los pulmones”, y que las lesiones “comprometieron la vida del paciente”.

La historia clínica reflejó un “trauma craneoencefálico severo, hematoma subdural y múltiples contusiones frontotemporales izquierdas”. Jaime Esteban murió a las 6:58 p. m. del 31 de octubre, horas después de la brutal golpiza.

La fiscal fue contundente en su acusación, añade el citado medio: “El actuar fue motivado por una causa insignificante y en una situación de absoluta desproporción. Se ejecutó con sevicia y colocando a la víctima en estado de indefensión”.

