En las últimas horas se conoció el dictamen oficial de Medicina Legal sobre la muerte del estudiante de Los Andes. Allí, se conocieron oscuros detalles de la golpiza que él sufrió.

“Causa de muerte: trauma craneoencefálico severo y politraumatismo en extremidades y en tórax. Manera de muerte: violenta tipo homicidio”, reza el informe publicado por Noticias RCN.

Según el reporte policial del crimen, hacia las 3:35 a. m. del 31 de octubre se presentó una riña cerca de una discoteca en la calle 64 con carrera 15. La víctima fue hallada con graves golpes en el rostro y el cuerpo, sin heridas de arma blanca.

Pese a ser trasladado a un centro asistencial y luego al Hospital Simón Bolívar, el joven falleció ese mismo día por un trauma craneoencefálico severo.

Por el crimen fueron capturados Juan Carlos Suárez Ortiz, compañero de universidad de la víctima, y dos mujeres: Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana, y Bertha Parra Torres, oriunda del Cauca. Las mujeres fueron dejadas en libertad posteriormente.

Los tres se encontraban en alto grado de alicoramiento al momento de los hechos. La Policía informó que la riña se habría originado por un acto de intolerancia dentro del establecimiento y que las mujeres no tendrían ningún vínculo con Moreno.

Aunque los detenidos no registran antecedentes penales, se investiga la relación entre Suárez y las dos mujeres, así como los motivos exactos que llevaron a la agresión que terminó con la muerte del joven.

