La W Radio reveló que el sujeto que aparece en videos golpeando al estudiante de la Universidad de Los Andes fue identificado como Ricardo González. Ese medio añadió que el jefe del sujeto fue quien divulgó su identidad ante las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

Según la investigación del periodista Daniel Coronell, el agresor sería un joven de 22 años que trabaja vendiendo perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá.

El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, ocurrió la madrugada del 31 de octubre tras una fiesta de Halloween en el bar Before Club, en el oriente de Bogotá.

Al salir del lugar, Moreno y un amigo fueron interceptados por un grupo de personas disfrazadas. Según testigos, una mujer lo señaló y uno de los agresores lo golpeó por la espalda, derribándolo. Luego fue pateado en la cara hasta quedar inconsciente.

Fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde murió por un trauma craneoencefálico severo. La Policía capturó a tres personas: Juan Carlos Suárez Ortiz, estudiante de ingeniería mecánica en Los Andes, y dos mujeres, quienes fueron liberadas por falta de pruebas.

Suárez fue señalado como el principal agresor, aunque se investiga la participación activa del segundo atacante. La Fiscalía lo acusó de homicidio agravado.

El abogado de la familia negó que se tratara de una riña o de una supuesta conducta inapropiada del joven, calificando el hecho como un ataque a mansalva.

La Universidad de los Andes y los familiares expresaron profundo dolor y exigieron justicia, destacando a Jaime como un joven tranquilo, disciplinado y querido por su entorno.

Abogado de la familia de Juan Esteban Moreno habla en Pulzo

En entrevista con este medio, el abogado dio detalles del caso y las posibles penas que tendrían los responsables:

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.