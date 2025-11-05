Como Alejandro Ladino, un hombre de 33 años, fue identificado el ciudadano que fue víctima de un atraco y fue asesinado mientras regresaba a casa por el ciclopuente de la calle 80 con avenida Boyacá, lo que ha causado conmoción en la comunidad bogotana. Este hecho se da justo algunos meses después de la inauguración de esta estructura, que usan miles de ciclistas a diario en el occidente de la capital.

Ladino, quien estaba celebrando su cumpleaños y el inicio de sus labores en una nueva empresa, se desplazaba en su bicicleta junto a su pareja y tres compañeras de trabajo por el citado ciclopuente, una infraestructura ebogotana inaugurada tan solo tres meses antes del penoso hecho. “Fue encerrado por cerca de ocho hombres, quienes los intimidaron con armas blancas para robarles sus pertenencias”, recoge el testimonio de Citynoticias. En un intento de resistencia, Alejandro fue apuñalado y pese a los esfuerzos de sus acompañantes por trasladarlo a un centro médico, las heridas resultaron ser fatales.

Este lamentable suceso traía consigo no solo el dolor por tan inesperada pérdida, sino también una serie de interrogantes relacionadas con la seguridad de este sector. Como comenta uno de los residentes del sector, “Es necesario un Centro de Atención Inmediata (CAI) cercano al puente, la presencia de las autoridades es urgente para garantizar la seguridad de quienes circulan por aquí a menudo”. La Policía Metropolitana de Bogotá frente a esto sostuvo que los robos a bicicletas han bajado en un 19 %, aunque aún se registran cerca de 17 diarios en toda la capital.

De acuerdo con las compañeros de la víctima, los aldrones también se robaron otras bicicletas e intentaron despojar a una de las mujeres de una patineta eléctrica, pero este dispositivo se averió en medio del forcejeo. La víctima tenía dos hijos y hace 20 días había comenzado su nuevo puesto de empleo. Además estaba celebrando su cumpleaños número 33.

