Para sus familiares, Jaime Esteban era un joven “muy transparente para todos”, razón por la que nunca se tenían que preguntar qué estaba haciendo o quién era su compañía. “No era un muchacho alejado de la gente”, aseguró su tío.

Él afirmó en Noticias Caracol que, según les contó el otro joven que aparece en los videos intentando defender a Jaime Esteban, todo sucedió por un altercado en el Oxxo, dos cuadras más arriba del sitio en el que le pegaron. “Luego, Jaime Esteban y su amigo se van. Bajan por la calle 64 hacia la 15, seguramente, a buscar algún transporte. No se sabe más”.

Este fin de semana, las autoridades reportaron la captura de un primer implicado: Juan Carlos Suárez. Él es un joven de 27 años, que estaba en el lugar de la fiesta, pero dice el tío de Jaime Esteban que no tenían ningún vínculo.

“El que está capturado entendemos es de la Universidad de Los Andes; es de otra carrera. De hecho, no es amigo de Jaime ni hace parte de los amigos de él, de acuerdo a lo que dijeron los otros amigos. Tampoco se cruzaron en materias en algún semestre anterior”, afirmó

Luis Alfonso también señaló: “Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros entendemos es que más allá de ser de la misma universidad, no tenían ninguna amistad o contacto con Jaime. De hecho, yo pregunté varias veces si era de la Universidad de Los Andes porque es sorprendente el desenlace de esto”.

En las últimas horas se conoció la imagen al detalle del segundo implicado en esta agresión. Se trata de un joven que tenía unas orejas de conejo negras y que corre durante varios metros para golpear a Jaime.

“No tenemos información especial o más precisa a lo que ya saben los medios. Está tratándose de identificar a este cuarto joven, el de camiseta negra. Los altos mandatarios de la ciudad y del país se han pronunciado en ese sentido. No se ha dicho nada. Nosotros hemos sido respetuosos de la Fiscalía y que cada ente haga su trabajo. No pretendemos interrumpir esa labor ni entorpecerla. Estamos a un lado confiando que las autoridades están haciendo las labores que deben hacer. No sabemos si el otro capturado dijo el nombre, sus características o si es amigo”, afirmó el tío de la víctima.

Desde el bar Before, en el que la accionista mayoritaria es la congresista María del Mar Pizarro, han dado a conocer que están dispuestos a colaborar con las imágenes para ayudar a identificar al segundo agresor. Sin embargo, también hay señalamientos de que aquella noche hubo irregularidades, pues varios asistentes aseguran que el lugar estuvo muy lleno y no hubo un buen control del aforo. Lo que sí es cierto es que todo ocurrió afuera del establecimiento, razón por la que la pareja de María del Mar dio detalles de lo que presuntamente ocurrió:

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.