La inseguridad y negligencia que pueden sufrir los niños en Colombia es una problemática que, lamentablemente, sigue vigente en estos días. Casos recientes en Bogotá y Cundinamarca han evidenciado una vez más la necesidad de reforzar la supervisión y cuidado parental para evitar accidentes graves y mortales, como el que ocurrió en Bogotá en la noche de este martes 4 de noviembre.

El primer hecho se presentó en un edificio de la localidad de Bosa, en Bogotá, donde un niño de seis años cayó desde un sexto piso mientras su padre había salido a comprar un perro caliente. “El niño despertó, no encontró a su padre y decidió asomarse por la ventana. Perdió el equilibrio y cayó al vacío”, informó Noticias Caracol.

Afortunadamente, el menor cayó sobre un jardín del conjunto residencial, circunstancia que, según Luis Pardo, teniente coronel y oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, “amortiguó el impacto y probablemente salvó su vida”, contó al citado noticiero. El niño terminó con lesiones leves y se encuentra estable.

“El menor presenta lesiones leves en las extremidades inferiores y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable”, manifestó el oficial. El caso, aunque por fortuna no terminó con consecuencias fatales, dejó en evidencia los riesgos que supone dejar a un menor sin supervisión, aunque sea por periodos cortos.

Por otro lado, en Gutiérrez, Cundinamarca, una niña de 11 años fue arrastrada por una corriente súbita durante un paseo familiar. La menor sigue desaparecida, mientras su hermana logró sobrevivir gracias a un flotador. La búsqueda continúa por parte de las autoridades con la esperanza de dar con ella.

De acuerdo con lo estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia, existe una obligación legal ineludible para los padres y cuidadores de asegurar permanentemente la protección y el bienestar de los menores. El hecho de dejar a un niño sin supervisión, aunque sea por periodos breves, lo expone a peligros significativos, particularmente en entornos de alto riesgo como las viviendas que poseen múltiples niveles.

