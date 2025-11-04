El asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes, ha causado una gran conmoción en el país. Este joven de 20 años fue víctima de una brutal golpiza la madrugada del 31 de octubre de 2025 en Bogotá, momento en que se retiraba de una fiesta de Halloween.

El ataque ocurrió en la localidad de Barrios Unidos y fue perpetrado por dos hombres, uno de ellos identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, tal como informaron las autoridades. La brutalidad de la agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar, lo que se convirtió en una prueba crucial en la investigación.

“El golpe que recibió Jaime Esteban en el cuello le causó un severo trauma craneoencefálico. Posteriormente, en el hospital Simón Bolívar, sufrió un paro cardiorespiratorio derivado de las heridas que le ocasionaron la muerte”, explicó uno de los informes médicos citados por el citado portal.

Las autoridades detuvieron inicialmente a tres personas implicadas con el suceso, pero solo se llegó a legalizar la captura de Juan Carlos Suárez. Sin embargo, ahora se ha conocido en el citado informe periodístico que tanto Berta Parra como Paola Fernández, las dos mujeres inicialmente detenidas, habrían incitado a los asesores a golpear a Jaime Esteban.

Además, la busca continua del segundo hombre que participó directamente en la golpiza es una prioridad en la investigación. Este extranjero que vendía perros calientes también atacó a Jaime Esteban cuando se levantaba del suelo tras recibir el primer golpe, tal como revelaron los videos de seguridad.

La defensa de la familia de Jaime Esteban ha destacado que la agresión fue desmedida y se cometió sin motivo aparente. “Jaime Esteban y su amigo intentaban evitar conflictos tras una discrepancia verbal con el grupo agresor”, comentó Camilo Rincón, abogado de la familia, a Pulzo.com.

El proceso judicial sobre el caso sigue en desarrollo, con la Fiscalía respaldándose en las grabaciones de las cámaras y el testimonio del amigo de la víctima. Sin embargo, aún resta por capturar y judicializar al segundo agresor y se espera que las dos mujeres vinculadas sean responsabilizadas por incitar a la violencia.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.