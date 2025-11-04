El crimen de Jaime Esteban Moreno paralizó a Bogotá. El estudiante de la Universidad de Los Andes fue golpeado por otro estudiante de esa institución (ya capturado) y por un sujeto que no ha sido identificado.

Videos muestran la agresión y también el momento en el que Juan David, amigo de Jaime Esteban, intenta defenderlo. Él es quien llama a la Policía tras la golpiza, con la ayuda de un vigilante de la zona.

El joven habló ante la Fiscalía y su testimonio, replicado por la fiscal del caso, fue revelado en Noticias Caracol. Allí, se conocieron crudos detalles del lamentable suceso.

“Yo observo a mi amigo totalmente ensangrentado, botaba sangre por nariz y boca. En ese momento, el vigilante de la zona me ayudó a llamar a la Policía mientras yo auxiliaba a mi amigo Jaime, que se encontraba ahogándose con su propia sangre”, relató el joven ante la Fiscalía.

Asimismo, reveló que las agresiones comenzaron en un Oxxo cercano al bar donde estaban de fiesta varios estudiantes de Los Andes.

“Una chica de disfraz azul señala a mi amigo, y le decía que era él, que era él, que ese era el de la discoteca. Yo me metí en la mitad de mi amigo y de esas personas para evitar que lo siguieran agrediendo y les dije: ‘Yo no sé qué pasa entre ustedes dos y yo recién me veo con mi amigo, y nos vamos a ir’. El de la cara pintada de rojo, nos dijo: ‘Desaparezca de mi vista o los voy a cascar'”, contó el joven.

Habló dueño de bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno

El dueño de Before Club, Andrés Solano Bautista, lamentó profundamente la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, quien fue brutalmente agredido y murió tras salir de su establecimiento la madrugada del 31 de octubre.

En un comunicado, expresó condolencias a la familia y calificó el hecho como una “derrota para el gremio de la noche”, destacando la necesidad de fortalecer la seguridad en los entornos nocturnos de Bogotá.

Solano aseguró que dentro del bar no ocurrió ningún altercado y que Jaime salió tranquilamente con un amigo alrededor de las 3:00 a.m. Según el empresario, el joven tomó una ruta peligrosa, posiblemente debido a la dificultad de conseguir transporte a esa hora, cuando la demanda de taxis y plataformas es alta.

También reflexionó sobre las condiciones de inseguridad que enfrentan los ciudadanos al salir de establecimientos nocturnos y pidió unión entre las autoridades, los dueños de bares y la comunidad para garantizar noches más seguras.

Finalmente, afirmó haber puesto a disposición de la investigación todas las evidencias necesarias y reiteró su compromiso con el entretenimiento responsable, señalando que “esto no puede volver a pasar” y que se debe trabajar por una vida nocturna más sana y cultural en la ciudad.

