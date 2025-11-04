Moreno, estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de los Andes, murió tras recibir una golpiza en la madrugada del 31 de octubre de 2025, al salir de un local nocturno en el oriente de Bogotá.

Según el abogado de la familia, Camilo Rincón, el joven de 20 años falleció por un trauma craneoencefálico severo causado por múltiples golpes en el cráneo y tórax.

Esto dijo el dueño de Before:

La familia del joven fallecido pidió a la Policía que actúe con celeridad en el caso. La investigación determinó que la agresión ocurrió después de una discusión dentro del establecimiento, por lo que Jaime Esteban y su amigo decidieron retirarse.

Sin embargo, fueron interceptados por dos hombres que lo atacaron violentamente. Juan Carlos Suárez Ortiz, estudiante de la misma universidad, fue capturado y su detención fue legalizada por un juez, mientras las autoridades buscan al segundo agresor, presunto autor del golpe mortal.

La Policía indicó que el caso inició como una investigación por lesiones personales y luego se confirmó como homicidio. Testigos y videos respaldan la hipótesis de que se trató de un acto de intolerancia sin antecedentes previos entre los involucrados.

Dueño del bar Before apareció y dijo qué habría pasado

Andrés Solano Bautista, uno de los propietarios del bar y pareja de la congresista María del Mar Pizarro, compartió un video en el que hace el camino que tomó el joven esa madrugada y dice qué fue lo que pudo haber pasado.

“Duele muchísimo. Esto es una derrota para el gremio. Jaime Esteban salió a las 2:40 de acá, de Before. Se va caminando por esta franja, y la verdad no entiendo por qué toma hacia la izquierda, ya que abajo de la Caracas es muy solo y peligroso. Él iba con un amigo. El comercio queda hacia arriba, no hacia abajo. Jaime toma hacia abajo, que es muy solo y peligroso, pero iba con su amigo tranquilo. No venían peleando ni nada”, detalló Solano en el video.

Dio a entender que la pelea que desató todo se pudo haber dado por un taxi, ya que a esa hora y en esa zona es muy difícil tomar transporte.

“A las 3 de la mañana es complicado coger Uber o taxi, porque todo el mundo sale a esa hora. A esa hora no hay TransMilenio ni otro sistema de transporte. Puede ser que él estaba intentando coger un transporte, pero no le salía nada, y siguió caminando por este sector bastante solo. Aquí él va caminando y es donde se dan los hechos. Entre varias personas lo atacan a puños y patadas, y ya sabemos lo que pasó”, añadió.

“Hago un llamado a que seamos mejores, a brindar garantías para la noche y que no se sigan repitiendo estas historias. Esta es la cuadra donde ocurre todo, y hacia allá lo único que hay es otro club. De resto, esta zona es muy sola. Como dije, puede ser que estaba buscando un Uber o un carro y no le salía”, concluyó el dueño del bar.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.