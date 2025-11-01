Continúa la investigación sobre el siniestro ocurrido en la avenida Mutis, que dejó dos motociclistas muertos. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, dio detalles sobre el vehículo involucrado.

(Vea también: Dan pistas sobre conductor de carro que mató a dos motociclistas; aparecen dos nombres)

De acuerdo con declaraciones del funcionario, recogidas por El Tiempo, el carro de placas MKT 407 habría participado en rodadas de Halloween y su conductor estaría involucrado en convocatoria de piques ilegales.

“Tenemos información creciente de que el responsable de este accidente, que es el asesinato de dos personas inermes, estaba inmerso en unas rodadas en Cundinamarca la noche anterior y adicionalmente que está involucrado en estas convocatorias a piques (ilegales)”, afirmó Restrepo, según el Rotativo.

La evidencia audiovisual muestra al vehículo circulando en caravanas nocturnas organizadas para Halloween, y se analiza su posible participación en competencias clandestinas de velocidad.

#ATENTOS 🚨🚨🚨 Se conocieron imágenes de cam/seguridad que muestran el momento exacto del fat*l accidente en la Av. Mutis, en Engativá. En el video se observa el instante en que el vehículo conducido por un borracho, arrolla a dos motociclistas antes chocar con SITP y volcarse. https://t.co/gJC3fMpl05 pic.twitter.com/EmIDZVBpv5 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 31, 2025

Autoridades buscan al conductor de carro que mató a 2 motociclistas en Bogotá

Mientras tanto, las autoridades intensifican la búsqueda del conductor fugitivo y utilizan los videos de rodadas y piques como elementos de identificación clave.

La placa del carro y su aparente participación en eventos ilegales permiten acortar el tiempo de investigación y avanzar la plena identificación del responsable, sobre el cual ya hay pistas.

