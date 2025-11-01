En la investigación del accidente ocurrido sobre la Avenida Mutis (calle 63) con carrera 98, en la localidad de Engativá (Bogotá), que dejó dos muertos y varios heridos, emergen dos nombres relacionados con el vehículo implicado, según revelaron las autoridades.

De acuerdo con El Tiempo, el vehículo investigado es un Volkswagen Jetta GLI blanco, de placas MKT 407 de Bucaramanga. En los registros fiscales y de tránsito figura como propietario, desde agosto de 2023, Víctor Manuel Medina Fúnez, un comerciante de repuestos.

¿Quién sería el conductor del carro que mató a dos motociclistas en Bogotá?

Sin embargo, los videos y testimonios apuntan a que quien conducía el carro al momento del siniestro habría sido Edwin Delgado, comerciante de celulares vinculado a un negocio llamado ‘El Paisano, accesorios’, según el rotativo.

Aunque aún no se confirma de manera oficial que Delgado estuviera en estado de embriaguez o que el vehículo participara en piques ilegales, el hermano de una de las víctimas aseguró a City TV que vio botellas de licor. Además, según testigos, manejaba con exceso de velocidad y se habría pasado un semáforo en rojo.

Las autoridades avanzan en el proceso investigativo para esclarecer la cadena de responsabilidades y definir si el propietario legal del vehículo, Medina Fúnez, puede responder penalmente o si la responsabilidad recae en Delgado, como lo sugieren las evidencias recogidas hasta ahora.

