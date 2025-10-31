Una tragedia se presentó en el occidente de Bogotá, luego de un accidente de tránsito que dejó a dos personas sin vida. El hecho se presentó sobre la madrugada de este viernes 31 de octubre en la calle 63 (avenida Mutis), lo que causó un colapso vehicular al ser esta una vía importante que conecta el occidente con el oriente de la ciudad.

En el lugar, un carro blanco, en el que iban dos personas, perdió el control y atropelló a tres motociclistas, de los que uno quedó herido y los restantes fallecieron. Según testigos de la colisión y del reportero ‘Gato’ Gómez de Olímpica Stéreo, el conductor del vehículo iría en un alto estado de alicoramiento.

Accidente en la calle 63 de Bogotá: foto evidenciaría alicoramiento de conductor

Si bien las autoridades de tránsito no han confirmado dicha hipótesis, una foto podría esclarecer si los ocupantes del automóvil iban borrachos. La imagen suministrada a Pulzo muestra el carro volcado en un costado de la vía y completamente destrozado. Lo llamativo es que hay una persona tendida sobre un andén (al parecer, sería uno de los involucrados), mientras un hombre, que tiene una cerveza en la mano, intenta saber su estado.

Sin embargo, no se ha comprobado si el sujeto de camiseta negra fue uno de los afectados en el siniestro o si fue un testigo que corrió a auxiliar. Tampoco se ha aclarado si la lata de licor era del afectado que estaba tendido en el suelo.

Por su parte, las autoridades de tránsito cerraron la vía y acordonaron para hacer las respectivas investigaciones y determinar qué hay detrás del trágico accidente. También hubo ambulancias para trasladar a los heridos.

Según el ‘Gato’ de Olímpica Stéreo, las personas que provocaron el choque intentaron escaparse, algo que no ha sido comprobado.

