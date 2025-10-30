Bogotá vive, nuevamente, una jornada de caos y de protestas. Desde muy temprano miles de motociclistas intentan, a la fuerza, bloquear la ciudad y protestar ante las disposiciones de la Alcaldía Mayor.

Una de las vías más afectadas en la Carrera 30 (NQS), que a esta hora es bloqueada por un grupo grande de motociclistas que, con largas caravanas, intentan que el alcalde Carlos Fernando Galán levante las medidas que empezarán a regir desde hoy y hasta la próxima semana en la capital y que, según los moteros, los afecta a ellos y a sus familias.

Ante los bloqueos, que incluso afectaron a miles de trabajadores que no lograron llegar a sus oficinas y empresas, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo para intentar levantar las afectaciones.

Como se evidencia en este video, el antiguo Esmad y decenas de motos de la Policía les hacen frente a los motociclistas e intentan recuperar el orden público:

#ATENCIÓN🔴 | Miembros de la Undmo y Policía hacen presencia en el sector de Centro Mayor, en #Bogotá. La situación es tensa con los motociclistas. pic.twitter.com/HKu9UaVqee — Periodismo Público (@periodispublico) October 30, 2025

Protestas en Bogotá hoy: ¿por qué bloquean los motociclistas la ciudad?

Dicho grupo grande de motociclistas protesta ante las restricciones que impuso la Administración Distrital y que rigen desde hoy y hasta el 3 de noviembre próximo.

Las medidas son las siguientes:

Restricción de acompañante: mediante un decreto se prohibió la ciudad para las motocicletas que transporten pasajero o acompañante, que en Colombia se le conoce como parrillero. “Esta medida rige desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025”, dice el decreto.

mediante un decreto se prohibió la ciudad para las motocicletas que transporten pasajero o acompañante, que en Colombia se le conoce como parrillero. “Esta medida rige desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025”, dice el decreto. Restricción nocturna general en corredores viales: se decretó la prohibición de circulación para todas las motocicletas (con o sin acompañante) en 20 corredores viales que históricamente han presentado siniestros viales y alteraciones al orden público. “Esta restricción aplica entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana festivo”, establece la norma de la Alcaldía.

Qué responden Galán y la Alcaldía de Bogotá ante protestas de hoy

Durante la mañana de hoy, el alcalde Galán insistió en que estas medidas se tomaron con base en el panorama que vive la ciudad, los eventos de este fin de semana y el comportamiento que, históricamente, tienen los motociclistas en época de Halloween en la capital.

Además, enfatizó en que dichas medidas no se van a levantar, pese a los bloqueos y el comportamiento hostil de los manifestantes.

