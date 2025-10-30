Bogotá amaneció este jueves 30 de octubre, un día antes de Halloween, sumida en el caos por los bloqueos que han decidido hacer miles de motociclistas debido a las nuevas restricciones que impuso la Alcaldía de Bogotá para estos conductores de 8 de la noche a 5 de la mañana durante todo el puente festivo, que les impide moverse con parrillero y transitar por vías principales.

Esta medida les daña el puente festivo a más de un conductor en la capital, impidiéndoles salir de viaje por las vías principales de Bogotá. Esta situación ha ocasionado un caos en la ciudad en la mañana de este jueves, ya que decenas de ellos han activado planes tortuga en varios puntos como la troncal Américas, la Autopista Norte y Sur, la avenida Ciudad de Cali, entre otras vías, lo que aumentaría el caos en las próximas horas.

De hecho, quienes contravengan estas disposiciones serán sancionados acorde al Código Nacional de Tránsito con la infracción C.14, lo que implicará multas económicas de hasta 604.100 pesos y posibilidad de inmovilizaciones de los vehículos.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, en varios puntos de Bogotá se ve cómo los motociclistas armaron caos. Transmilenio en la troncal Américas está bloqueada, en la Autopista Norte los conductores hacen plan tortuga y el mayor punto crítico se presenta en el sector de Corferias, donde los conductores están armando un plantón para esperar al alcalde Carlos Fernando Galán y hacerle la encerrona, ya que se encuentra liderando el evento del Día Mundial de las Ciudades con más de 2.500 invitados internacionales.

Estos son algunos de los videos de lo que se vive en la ciudad en la mañana de este jueves 30 de octubre.

👉 Moteros bloquean vías del sur de la ciudad como protesta contra las medidas de movilidad implementadas por el distrito para Halloween. 🏍️🏍️ pic.twitter.com/yrkdWkHqWc — Pulzo (@pulzo) October 30, 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

#BOGOTÁ | A esta hora un grupo de motociclistas bloquean un carril en la carrera 40 con calle 24, en inmediaciones al Ágora donde se está realizando el evento del Día Mundial de las Ciudades.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/re9yuoZW1g — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2025

Atención, ciudadanos

Motociclistas realizan plan tortuga en la Autopista Norte con calle 127.

🚔 Nuestros uniformados realizan acompañamiento y monitoreo de la situación para garantizar la seguridad y la movilidad.#Bogotá #Movilidad #Tránsito pic.twitter.com/8BgBAqbmbz — Policía de Tránsito Bogotá (@TransitoBta) October 30, 2025

