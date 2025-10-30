Bogotá amaneció este jueves 30 de octubre de 2025 con un caótico panorama de movilidad orquestado por motociclistas que salieron en clamor de protesta. Un considerable número de conductores se volcó a las calles en rechazo a las restricciones de movilidad impuestas por la Secretaría de Movilidad de la ciudad en el puente de Halloween. Medidas que sin duda han acalorado a la ciudadanía.

Las medidas adoptadas mediante el Decreto Distrital 528 de 2025, buscan salvaguardar la vida ciudadana, visto el comportamiento de años anteriores. Según datos de la Secretaría, entre 2022 y 2024 se presentaron entre 14 y 16 muertes en accidentes de tránsito durante el feriado de Halloween. El número por sí solo es preocupante, pero lo es más al constatar que 8 de cada 10 víctimas eran motociclistas.

En medio del caótico panorama que se vive en Bogotá y en diferentes puntos como Portal Américas, Avenida Ciudad de Cali, Autopista Norte y Autopista Sur, en Blu Radio revelaron un chat de WhatsApp de motociclistas que amenaza con emprenderle cacería al alcalde Carlos Fernando Galán, quien se encuentra en Corferias, liderando un evento de ciudades con más de 2.500 invitados internacionales.

“Llegar a Corferias y cerrarlo para ver dónde va a salir el alcalde de allá”, dice el mensaje de WhatsApp.

El vocero de los motociclistas, Miguel Forero, en medio del clamor de las bocinas, llamó a una “gran movilización” para hacer sentir su voz, en declaraciones recogidas por medios locales. “Si no se toman medidas, las restricciones seguirán sin consulta ni negociación”, advirtió Forero.

