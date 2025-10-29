El concejal de Bogotá Julián Forero Castelblanco, popularmente conocido como ‘Fuchi’, ha sido suspendido e inhabilitado por 14 meses según la Procuraduría General de la Nación. La decisión surge tras su agresión verbal e irrespeto a patrulleros de la Policía durante un retén de tránsito el 22 de febrero de 2024 en Bogotá.

(Lea también: “No somos culpables de la inseguridad en Bogotá”: vocero de motociclistas defiende al gremio)

La Procuraduría determinó que Forero cometió una falta grave al utilizar términos despectivos como “perro y gamín”, conducta que contraviene los deberes de respeto y decoro de un servidor público por la investidura que ostentan, en este caso los policías.

La figura de Forero ha estado envuelta en controversias que incluyen su actitud hacia la administración distrital, especialmente en temas relacionados con la movilidad de motociclistas y el control de tránsito en Bogotá. Así mismo, el concejal enfrenta otro proceso disciplinario de la Procuraduría por su participación en la convocatoria y promoción de manifestaciones que paralizaron diferentes sectores de la ciudad.

Lee También

Particularmente, Forero siempre ha criticado con vehemencia medidas implementadas por la Alcaldía de Bogotá, como los controles de tránsito y las cámaras de fotomultas. A comienzos de septiembre de 2025, el concejal advirtió públicamente que si la Alcaldía no iniciaba un diálogo con el sector transporte, respaldaría movilizaciones en la ciudad, lo que finalmente se concretó con las protestas del 16 de ese mismo mes.

Además de sus enfrentamientos con la ley, Forero ha tenido un comportamiento polémico que incluye haber ingresado una motocicleta al edificio del Concejo de Bogotá en marzo de 2024, poniendo en riesgo la seguridad de los funcionarios. En otro incidente, Forero fue investigado por presuntamente haber tenido un altercado irrespetuoso con agentes de tránsito durante un registro en la vía pública.

Con respecto al cumplimiento de la ley de tránsito, Forero ha recibido sanciones por incumplir con normas de tránsito y por no tener la licencia adecuada para algunos de los vehículos que posee. Además, se le ha acusado de no portar documentos obligatorios como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en una de sus motocicletas.

* Pulzo.com se escribe con Z