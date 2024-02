La sensación de inseguridad que se vive en la capital de Colombia ha generado la indignación de cientos de personas, quienes han optado por apoyar estrategias que van desde prohibir el parrillero hombre para las motos que transiten por la ciudad hasta militarizar Bogotá y legalizar el porte de armas.

Lo anterior ha generado el descontento de miles de motociclistas que diariamente utilizan este medio de transporte para su trabajo, pues consideran que los ciudadanos los criminalizan y que varias de las propuestas que se han estudiado vulneran sus condiciones y su buen nombre.

De esto habló el concejal Julián Forero, uno de los voceros más conocidos por los moteros de Bogotá y el país, en medio de una entrevista que tuvo con Blu Radio, en donde afirmó que el sector de las motos en Bogotá podría trabajar en articulación con las autoridades para combatir la inseguridad que se respira en la ciudad sin recurrir a medidas restrictivas como ocurrió en Cali.

“Somos más los que utilizamos las motos para cosas buenas, que los malos que delinquen en estos vehículos y las cifras lo demuestran. (…) no somos culpables de la inseguridad en Bogotá”, afirmó el concejal, quien ha sido crítico de alternativas como prohibir el parrillero hombre o imponer, nuevamente, los chalecos y cascos con las placas de la motocicleta en la que se transportan.

Contrario a lo que se ha planteado, Forero ha optado por proponerle a la cadena radial citada una articulación entre los moteros y la Policía a través de canales de comunicación, mesas de acercamiento con redes de apoyo e incluso empresas de domiciliarios. Todo esto aprovechando que, según el concejal, los moteros “están construyendo la red de información más grande de Bogotá”.

A través de ese vínculo entre autoridades y redes de información de motociclistas, le contó el motero al medio nombrado, se busca contribuir con información en tiempo real sobre robos que ocurran en la ciudad, y poder denunciarlos lo más rápido posible.

Además, Forero fue enfático en exigir una colaboración de todos los ciudadanos y no solo de los moteros, ya que, según él, muchas decisiones solo afectan a quienes se movilizan en este medio de transporte. “No hay que castigar solo al usuario de la moto”, le dijo a Blu.

El cabildante cerró la entrevista diciendo que ya está entablando diálogos y estrategias con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, José Gualdrón, para idear estrategias en conjunto con este importante sector que está compuesto por más de 1’500.000 moteros.

No obstante, esta propuesta no es nueva, y aunque se ha planteado reiteradamente, al día de hoy parece que no se han adelantado acciones al respecto que puedan evidenciar un verdadero trabajo articulado para combatir la inseguridad en la capital.