Aunque los accidentes de motociclistas son comunes por la velocidad, sobrepasos y demás infracciones cometidas en la vía, un caso bastante insólito se presentó en la tarde del jueves 15 de febrero de 2024 con un hombre que arriesgó su vida en la mitad de un embotellamiento.

El hecho, registrado a las 4:34 p. m., muestra a un motero que al no tener cómo seguir avanzando debido a la congestión de una calle, opta por meterse debajo de una tractomula para salir del trancón.

Por fortuna, el dobletroque no se movió mientras que el sujeto estaba debajo, pues también se encontraba detenido por el atasco vial.

Lo particular es que el intrépido motociclista no logró su cometido si se tuene en cuenta que su moto era muy grande y la bodega de la parte trasera no alcanzó a pasar por debajo del camión.

En consecuencia, el individuo no tuvo otra opción que echarse para atrás y renunciar a su ‘astuto’ plan.

El video se hizo rápidamente viral en redes sociales, en donde trataron al hombre en cuestión de “estúpido”.

Otros comentarios que recibió tuvieron el mismo tono: “Dónde sacó el pase; que le quiten la moto de por vida; es increíble; no tiene cerebro; tremendo tonto; se las dio de vivo”.

Acá, la particular grabación:

Es incalculable el nivel de estupidez de algunos motociclistas en Bogotá. pic.twitter.com/JYL4BJEtE6 — Nicolás Romero (@NicoRomero_17_) February 16, 2024

