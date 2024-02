Pese a los esfuerzos que ha adelantado el Gobierno durante los últimos meses, el más reciente informe de Fasecolda, que da las cifras de 2023, indicó que gran parte de los motociclistas de Colombia no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

(Vea también: Descuento del 50 % del Soat en 2024: qué cubre el seguro en caso de accidente).

El panorama es preocupante, puesto que las motos son el vehículo con mayor tasa de accidentalidad y el que más se vincula con los accidentes que cubre el Soat. Irónicamente, también es el que menos paga el seguro.

Según los datos del comunicado, de las 11,6 millones de motos registradas en el país, tan solo 4,5 millones pagaron esta póliza obligatoria. Lo anterior indica que alrededor del 61 % de los motociclistas colombianos evade este documento, lo que puede conllevar a la imposición de cuantiosas multas por parte de las autoridades.

Este fenómeno, aunque se concentra en las motos, es general entre todos los vehículos, pues el informe explica que de los 18,9 millones de vehículos, entre automóviles y motos que representan la totalidad del parque automotor, solo 9,7 millones cuentan con este seguro obligatorio, lo que representa tan solo la mitad del total.

De esos 9,7 millones de vehículos asegurados las motocicletas representan el 47 %, los carros y camionetas el 41 % y los demás vehículos el 11 % restante.

Frente a esta situación, Citytv habló con un experto en movilidad, quien planteó que se requieren de nuevas estrategias para disminuir la evasión.

“Se piensan estrategias como cámaras salvavidas o exigir el Soat para los vehículos que ingresan a las empresas”, comentó el profesional al medio citado.

Multa por no tener el Soat vigente en Colombia

Si las autoridades evidencian que su vehículo no cuenta con este seguro obligatorio, pueden imponerle una multa de hasta 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa una suma aproximada de 1’300.000 pesos.

Además, al ser una de las infracciones más graves del Código de Tránsito, los vehículos que se encuentren sin este seguro quedarán inmovilizados. En algunos casos, según afirma Portafolio, el conductor puede sufrir hasta la suspensión de su pase de conducción.

No obstante, frente a la problemática, el Gobierno ha adelantado algunos descuentos para incentivar la compra de esta póliza por parte de los mayores evasores, quienes serían los motociclistas. Este descuento se encuentra en riesgo por los malos resultados.

Cómo adquirir el descuento en el Soat para motociclistas

Desde los primeros días de 2024, el Gobierno actual impulsó un programa que buscaba fomentar la compra de este seguro, por parte de los motociclistas, mediante el descuento del 50 % para adquirir este documento.

El único requisito para que la moto obtenga el descuento gubernamental consiste en que este vehículo sea de bajo cilindraje, es decir, que el motor del vehículo no supere los 200 centímetros cúbicos. Si cumple con esto, podrá adquirir la póliza con el descuento en cualquier aseguradora autorizada de Colombia.

No obstante, aunque prometedora, la medida no ha dado los resultados esperados, pues no se ha evidenciado una mejoría en las estadísticas de pago de Soat por parte de los conductores de moto en el país.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.