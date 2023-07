El Soat es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que debe tener cualquier vehículo para poder transitar por el país, ya que este le ayuda al conductor en caso de cualquier choque, accidente u otra situación que se presente en las calles.

Al momento de que un policía de tránsito quiera detener a un vehículo para revisar los papeles, este debe mostrar el Soat, la revisión técnico-mecánica y la licencia de conducción en regla, ya que de lo contrario recibirá una multa con un alto valor y, además, le podrán inmovilizar el vehículo.

Sin embargo, uno de los mitos que rodea este tema es que es obligatorio presentar el Soat en formato físico únicamente, ya que de lo contrario el agente lo podrá multar, quitándole validez al documento que está presentando de manera virtual, pero no es así.

Desde 2017, el Ministerio de Transporte y Fasecolda anunciaron en una rueda de prensa que a partir de ese momento ya no sería obligatorio tener el Soat de manera física, sino que también se podría presentar ante los agentes de tránsito de manera virtual, ya sea en el celular, en una tableta electrónica o, en su defecto, en el computador.

Sin embargo, lo que si se destacó en ese entonces es que lo que es obligatorio es tenerlo y presentarlo al momento en el que la policía se lo pida, ya que este documento es fundamental para poder mover el automóvil

“Queremos informarle a todos los colombianos que el Soat es y seguirá siendo obligatorio y aquel que no lo porte se hará acreedor a la sanción de 30 salarios mínimos. Por eso le hacemos la invitación a todos los colombianos que tienen vehículo para que sean responsables en la vía. Con el Soat digital ya no hay excusa para no portarlo”, manifestó el ministro de ese entonces Germán Cardona.