El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es un requisito para que los conductores en Colombia transiten sin inconveniente, ya que cubre y respalda a posibles víctimas de accidentes de tránsito y demás implicados.

(Vea también: Cuánto cuesta mantener un BMW (de los bonitos) en Colombia: lo más barato es el Soat)

La póliza debe ser adquirida cada año y es por esto que algunos conductores aprovechan las facilidades tecnológicas para adquirirla de manera virtual. Sin embargo, esto está siendo usado por los delincuentes, quienes engañan a los compradores para finalmente robarlos.

Un reciente caso fue conocido por Pulzo y el afectado (a quien identificamos como Santiago para proteger su identidad) contó la forma en la que delinquen los estafadores al hacerse pasar por trabajadores de una empresa de seguros.

A finales de abril, el conductor quiso comprar el Soat de su camioneta a través de Liberty Seguros, para ello ingresó a una página web que lucía muy similar a la de la empresa mencionada y allí lo direccionaron a WhatsApp para adelantar su proceso de renovación.

Una vez en la aplicación de mensajería, una persona se identificó como trabajadora de la empresa y le pidió diferentes datos personales para continuar con el proceso. Luego de ello, le indicó a Santiago que el valor de su Soat era de $ 1’032.900 (costo para camionetas entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. y 10 años o más).

Para el pago, la supuesta asesora envió un código QR que dirigió al comprador a una cuenta de Bancolombia, la cual estaba a nombre de Liberty Seguros. Eso, según narró Santiago, le dio confianza para cancelar el valor por transferencia.

A los pocos minutos, la persona le envió a Santiago un PDF con todos los datos que confirmaban que había comprado con éxito el Soat. No obstante, al revisar el RUNT el conductor se dio cuenta que no aparecía su Soat y volvió a escribirle a la aparente asesora para hacer el reclamo, pero esta ya no le volvió a responder y hasta lo bloqueó.

Qué respondió Liberty Seguros por el caso

Santiago puso la queja con la compañía y allí le dieron una respuesta después de varios días. Según la empresa, Santiago no es la primera persona a la que le ocurre eso, ya que delincuentes están usando el nombre de la compañía para estafar a los compradores.

Lee También

“Es prudente mencionar que nuestra página web oficial https://www.libertyseguros.co/ no redirige a ninguno de nuestros clientes o usuarios a un chat de WhatsApp tercerizado para venta, ya que el único canal de WhatsApp que manejamos actualmente es a través de la línea de asistencias #224”, se lee en un documento que le enviaron a la víctima.

Liberty Seguros aseguró que no hace venta directa de Soat a través de su página web, así como tampoco reciben pagos por medio de códigos QR o cuentas Bancolombia a nombre de terceros desconocidos.

“Liberty Seguros también ha sido afectada por el proceder de personas ajenas que al parecer utilizan indebidamente y sin autorización nuestro nombre comercial, por consiguiente, nos encontramos ante una posible situación fraudulenta cometida por agentes externos de nuestra aseguradora”, agregaron en el documento.