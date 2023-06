El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) sigue siendo un dolor de cabeza para miles de conductores en el país porque muchos no han podido conseguirlo. En muchas ciudades, encontrar una vía para tenerlo no ha sido fácil y las personas buscan otras vías para acceder a este, no obstante, las cifras de personas que no lo quieren son alarmantes.

Desde finales de 2022, se volvieron muy comunes las denuncias sobre estafas y aunque muchas personas pensaron que esto iba a acabar luego de que el Gobierno autorizó un descuento del 50 % para algunos conductores de motos, para los taxistas y otros vehículos, la realidad es que sigue siendo un dolor de cabeza para todas las personas que tiene vehículos.

Pasados cinco meses del 2023, son miles los conductores de moto y carro que han tenido que comprar el Soat, pero a muchos les está saliendo fradulento. Esto ha generado alarmas en las entidades aseguradoras y problemas en el proceso de atención cuando hay accidentes.

A las personas que lo han comprado este año, Fernando Sucre, director ejecutivo de Fintech R5, empresa colombiana, administradora de seguros y riesgos profesionales, les da algunas recomendaciones para saber si su Soat está fraudulento.

“En el momento de compra sabemos que algunas personas lo falsifican, pero yo no creo que sea el problema más numeroso. Más bien es el de las páginas web que defraudan a los clientes, que se hacen pasar por algunas aseguradoras o intermediarios. El modus operandi casi siempre es el mismo: te llevan a hablar por WhatsApp con alguien y piden una transferencia bancaria por Nequi o Daviplata y luego el Soat no llega o llega un PDF falsificado y el cliente luego se entera de que en realidad es falso y, cuando va al Runt no lo ve”, aseguró en Caracol Radio.

Así las cosas, los colombianos que han adquirido su seguro por esta vía o que lo comprarán y terminan accediendo a estos mecanismos deben tener plena seguridad de que no es una estafa.

Precio del Soat para carro y moto

Uno de los factores por los que los conductores se deben alertar más en el momento de comprar el Soat es cuando ofrecen descuentos descabellados sin ninguna razón.

La consecuencia más grave al comprar un Soat falso es que, en caso de un accidente, no va a tener ese respaldo económico que da este seguro. Además, hay otro problema que sale costoso, como los son las multas de tránsito.

Para que tenga claridad, este es el precio del Soat para carros y motos, dependiendo de qué tipo sea: