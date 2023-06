Yeison Jimenez hoy goza de muchos lujos en su vida, aunque dice que muchos de ellos no los puede ni usar por falta de tiempo. Su talento le ha permitido gozar de un éxito que él nunca pensó tener, pero que cuida con mucho esmero.

Pero él no olvida sus inicios y en RCN recordó cuál fue su primer carro, para el que recibió apoyo de dos personas que impulsaron su carrera mucho antes de que pegara nacionalmente.

“Primero me compré un carrito porque me ayudaron. Don Alirio Figueroa y doña Gloria Castañeda me ayudaron con la mitad y yo había ahorrado. Me compré un Renault Clio rs, que lo amo. Me fascinaba ese carro“, recordó el cantante que ahora tiene plata hasta para darle muy buenos vehículos a su familia.

Yeison Jiménez dice que tiene tres cosas que lo enloquecen: los carros, la ganadería y los caballos. En la lista no están las mujeres, y aunque él dice que las admira y le gustan, hay una razón por la que no son una debilidad en su vida. De hecho, él ha explicado por qué no se mete con famosas.

“La primer zona en la que yo pego mi música y, por ende, me empiezan a llevar, es a la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, en Bogotá. Lo hizo la señora que se llama Gloria Inés Castañeda”, aunque una ganadora de ‘La voz’ también fue muy importante en ese camino.

Y luego, el cantante añadió: “A los 17 años, yo me la pasaba cantando en los burdeles de Bogotá. Hoy en día veo una mujer bonita, voluptuosa y me parece normal. Me fascinan las mujeres, pero quemé esa etapa”.

Ese vehículos ya no se consigue 0 kilómetros. De hecho, encontrarlo con menos de 90.000 kilómetros es una ganga. En portales especializados como Tucarro.com, un Renault Clío rs cuesta entre 19 y 26 millones de pesos, dependiendo el modelo y el kilometraje.

Por el contrario Yeison Jiménez ha mostrado vehículos que valen más de 100 millones de pesos, una evidencia de que el esfuerzo, producto de su trabajo, sí ha dado frutos.

De hecho, hace pocos días, el cantante de música popular mostró en sus redes sociales un video en el que aparece con un vehículo deportivo para promocionar su más reciente sencillo.