Después de casi una década de silencio y abandono, el terreno donde antes funcionó el icónico Cici Aquapark, en la Avenida 68 de Bogotá, está escribiendo una nueva historia.

Lo que alguna vez fue un espacio lleno de piscinas, toboganes y diversión para familias capitalinas, se convertirá pronto en un Centro de Entretenimiento Familiar que promete renovar la oferta recreativa de la ciudad.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que en el lote donde estuvo el parque acuático se adelantan las obras del proyecto denominado “Nuevo Parque Salitre Mágico”, bajo la figura de Asociación Público-Privada (APP), según compartió El Tiempo.

Este ambicioso plan busca aprovechar parte de la estructura original del antiguo complejo para transformarlo en un espacio moderno, más versátil y con enfoque familiar.

El reemplazo de Cici Aquapark marcará una nueva etapa para la zona del Salitre. Según explicó el IDRD, el nuevo proyecto no incluirá piscinas ni espacios húmedos, ya que su enfoque será diferente: apostará por actividades recreativas, secas y deportivas, complementando la experiencia que ofrece el parque de diversiones Salitre Mágico.

La megaobra, cuya inversión total asciende a 967.973 millones de pesos, contempla la construcción de una moderna infraestructura que incluirá lo siguiente:

Centro de Entretenimiento Familiar (CEF): reforzamiento de la cimentación y la estructura del antiguo parque acuático.

Taquilla norte y vías de servicio para mejorar el acceso.

Plazoleta multipropósito en asfalto, pensada para eventos culturales y deportivos.

Locales comerciales y bicicleteros para incentivar el comercio y la movilidad sostenible.

Tanque de agua, cerramiento y sistemas de mantenimiento de servicios.

Zonas deportivas, entre ellas dos canchas de fútbol cinco (F5), juegos infantiles, zonas biosaludables y una cancha multipropósito de concreto.

Además, la construcción conservará parte de la estructura original de Cici Aquapark, modernizándola con nuevos materiales y diseños que respondan a estándares de sostenibilidad y accesibilidad.

¿Para cuándo estaría lista la obra?

De acuerdo con el cronograma oficial, recogido por el periódico mencionado anteriormente, la construcción avanza conforme a lo planeado, y la primera fase del proyecto será entregada el próximo 31 de octubre de este año. Luego de esta entrega, el Distrito iniciará un periodo de verificación y recibo por parte del IDRD y la interventoría, antes de abrir el nuevo espacio al público.

El instituto explicó que este proyecto busca mejorar la experiencia de los visitantes mediante la modernización de la infraestructura y el cumplimiento de los indicadores de servicio. La intención es que el Nuevo Parque Salitre Mágico se consolide como un espacio integral para la recreación de los ciudadanos, conectando con las atracciones mecánicas y zonas verdes del actual parque.

Con este proyecto, Bogotá le dice adiós a uno de sus íconos acuáticos, pero abre la puerta a una nueva era de recreación urbana, donde la nostalgia se mezcla con la renovación y el compromiso con el bienestar ciudadano.

¿Qué fue Cici Aquapark y por qué cerró?

Cici Aquapark fue inaugurado en el año 2000 como uno de los primeros parques acuáticos de gran escala en Bogotá. Contaba con piscinas climatizadas, una piscina de olas, toboganes y zonas de descanso con arena, lo que lo convirtió rápidamente en uno de los destinos preferidos de las familias.

Acá, un video de un creador de contenido que mostraba cómo estaba el parque luego de cerrar:

Sin embargo, en 2016, el parque cerró sus puertas de manera definitiva. De acuerdo con el IDRD, la decisión se tomó debido al alto costo de mantenimiento de las piscinas y la obsolescencia de varios equipos, además de que el terreno requería una profunda intervención estructural.

Desde entonces, el lugar permaneció abandonado, con las viejas estructuras deteriorándose y convirtiéndose en un recuerdo nostálgico para muchos bogotanos.

