En Bogotá, la reciente implementación del decreto 528 de 2025 ha provocado la ira de los motociclistas, que, desde la madrugada de este jueves, han salido a las calles en grandes números. Las medidas, que limitan la circulación de motocicletas a ciertas horas del día y prohíben la presencia de parrilleros durante el puente festivo de Halloween, han despertado las protestas de muchos que se sienten penalizados y estigmatizados por estas nuevas restricciones.

El decreto, que restringe la circulación de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. mientras dure el puente festivo, fue recibido con gran oposición por parte de los motociclistas quienes argumentan que afecta su capacidad para trabajar. “Estas medidas coartan nuestra capacidad de trabajo. No todos los motociclistas somos delincuentes”, comentó angustiado uno de los manifestantes que habló en Blu Radio.

A raíz de esta situación, decenas de motociclistas salieron a las calles y desafiaron al alcalde Carlos Fernando Galán, al que le llegaron a Corferias para que entable diálogos con este gremio y les responda sobre las restricciones que impuso para ellos en la ciudad.

Al respecto, Cristian Jiménez, consultor jurídico y motociclista creador de contenido, habló con Pulzo.com al ser uno de los voceros de la protesta y reveló qué es lo que quieren como grupo y lanzó una propuesta para las caravanas de Halloween en Bogotá.

“Hoy es una protesta pacífica, queremos ser escuchados por el Alcalde, no por el secretario de Seguridad ni de Movilidad. Creemos que el alcalde tenga el carácter de salir y darnos la cara a los que en algún momento pensamos en un proyecto de Alcaldía, pero hoy, después de dos años, hemos visto abuso, inmovilizaciones injustas y restricciones a nuestro derecho. Creemos que es momento en el que necesitamos establecer criterios. Hay unas caravanas, pueden existir, pero si ustedes las restringen, no nos van a afectar. Hagamos como en pandemia, restrinjan a grupos de a 20 o 30 personas en moto”, mencionó.

📢 Cristian Jiménez, vocero de motociclistas, hace un llamado a la marcha pacífica y pide al alcalde @CarlosFGalan de escuchar al gremio. “Queremos ser escuchados por el alcalde”. pic.twitter.com/3Ep9sd6aHA — Pulzo (@pulzo) October 30, 2025

Las protestas han tenido un fuerte impacto en la movilidad de la ciudad; varias vías se encuentran bloqueadas y la operación de Transmilenio se ha visto afectada debido al cierre de varias estaciones. Esto ha hecho que el desplazamiento para miles de ciudadanos sea todo un reto, aumentando la tensión en la ciudad.

Por su parte, las autoridades han defendido la aplicación del decreto, alegando que es una medida preventiva y transitoria que busca reducir los siniestros viales durante el puente festivo de Halloween, en el que se ha registrado históricamente un aumento de accidentes de tránsito con motocicletas. Según cifras de la Alcaldía de Bogotá, entre 14 y 16 personas mueren en accidentes de tráfico en estos días, el 80 % de las víctimas son motociclistas.

