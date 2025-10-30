Bogotá amaneció en medio de un caos de movilidad debido a las medidas adoptadas por la Alcaldía de Bogotá, pues para mejorar la seguridad y el orden durante los días de Halloween, prohibió que los motociclistas puedan llevar parrillero desde este 30 de octubre hasta el próximo 3 de noviembre.

Esta es una decisión que molestó de gran manera a los motociclistas en la ciudad, quienes decidieron salir a protestar en varios puntos de la ciudad, causando caos completo porque afectaron varias de las principales vías, el desarrollo normal de Transmilenio y mucho más.

Es más, en videos captados por Blu Radio se puede ver que en el Portal de las Américas, por ejemplo, la situación es tan compleja que los conductores paran los buses del SITP y obligan a las personas a bajarse, causando un momento de mucha tensión e incluso preocupación.

Ante esto, Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, se molestó y aseguró: “Estas imágenes que estamos viendo son terribles. Las motos bajando a los pasajeros del bus azul. (…) Si a mi me bajan del bus unos motociclistas yo también les pelearía. Este es el máximo nivel de anarquía”.

Y ante la respuesta de uno de sus colegas que es, en cierta medida, culpa de la Alcaldía porque no midieron lo que podía pasar por las decisiones adoptadas, agregó: “Quién va a calcular semejante nivel de gaminería de los señores de las motocicletas. ¿Entonces es justo que hagan esto los señores de las motocicletas cada vez que se toma una medida? ¿Es que son intocables?”.

Y es que la situación ha obligado que miles de personas no puedan llegar a sus sitios de trabajo o les toque bajarse a caminar largas distancias, lo cual es injusto porque no puede ser que por solo un grupo de actores viales el resto no puedan seguir con su vida normal.

Por su parte, los motociclistas aseguran que las medidas los afecta de gran manera porque esto, para muchos, es su medio de transporte e incluso su fuente de trabajo, especialmente en un fin de semana tan importante como lo será este de Halloween.

