Desde las 7:00 a. m., en varias de Bogotá se agruparon decenas de motociclistas para interrumpir el paso de las personas que se movilizan en carros, buses del SITP y a otras motocicletas.

Uno de los puntos en los que el paso fue cerrado en su totalidad es la avenida Villavicencio con Autopista Sur, uno de los puntos neurálgicos del sur de la ciudad, por donde pasan miles de personas que se movilizan de sur a norte y de occidente a oriente. Allí los conductores cerraron la vía con llantas, con sus motos y meten terror a los ciudadanos que intentan movilizarse con normalidad.

También, desde la calle 100 con Autopista Norte, un grupo de motociclistas decidió hacer un plan tortuga que no permite la libre movilidad de una zona que normalmente tiene muchos trancones. Estos motociclistas sí se mueven, pero lentamente.

En el Porta Américas la cosa fue mucho más violenta. Las personas intentaron movilizarse por diferentes métodos de transporte, pero los motociclistas se lo impidieron. La situación escaló porque los conductores decidieron poner barricadas, perjudicando al resto de ciudadanos y poco a poco se convirtió en un tire y afloje muy peligroso para la seguridad del lugar.

#Video Este es el parorama en inmediaciones del Portal Américas por cuenta de las manifestaciones de motociclistas en Bogotá. Son varios los puntos de concentración en la ciudad

La situación más crítica se vive en la avenida Américas. Toda la troncal del Transmilenio está cerrada y en Puente Aranda no hay paso de vehículos. Esto ha obligado a que las personas tengan que bajarse y caminar por varios kilómetros.

Los motociclistas han vuelto a protestar desde que la Alcaldía de Bogotá anunció algunas restricciones durante 5 días. Desde este 30 de octubre, hasta el 3 de noviembre, está prohibido circular con parrillero en cualquier horario. La segunda acción polémica es que desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., de todos estos días, las motos no podrán circular por las vías principales de la capital.

